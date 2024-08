Oba kluby před sezonou avizovaly, že chtějí atakovat postupové pozice a ze současnou nejsou moc spokojené. Zbrojovka úplně… V úvodu oběma pár bodů uteklo a do pondělního vzájemného zápasu zaujímaly pozice ve středu tabulky.

»Břemena« odpovědnosti se dříve zbavili Brňané a je pravda, že utkání mohli rozhodnout už v prvních pětačtyřiceti minutách, kdy měli tři velké gólové šance. Nepovedlo se. Naopak inkasovali gól »do šatny« a ve druhém poločase už potřebnou herní pohodu nenašli a ráz zápasu určovali Vyškované. Takže v domácím táboře samozřejmě po utkání převládala spokojenost, nicméně i vítězné utkání nabídlo trenéru Kameníkovi dost námětů k vylepšování hry.

„Do utkání jsme vstoupili s nějakým záměrem. Byli jsme si vědomi, s jakým soupeřem hrajeme a vnímali jsme jeho postavení i styl hry. Záměr nám však vycházel jen částečně. Nedařilo se nám zcela eliminovat postupný útok soupeře. Tam nám vždy chyběl jeden krok a větší důslednost v osobních soubojích. Brno si následně vytvořilo jednu dvě šance, při nichž jsme nezachytili pohyb hráčů a nebránili jsme dobře situace jeden na jednoho,“ upozornil vyškovský lodivod.

Druhá půle byla o něčem jiném a domácí tým mohl své vedení několikrát navýšit a vytvořit si předpoklady pro klidný závěr zápasu. Ale stejně jako Brňané se od začátku soutěže potýká s efektivitou koncovky. Měl velké šance, ale nakonec musel remízu v posledních minutách zachraňovat skvělými zákroky brankář Jiří Borek.

„Ve druhé půlce jsme se s tím vyrovnali lépe. Trochu jsme změnili taktiku a začali jsme sbírat více míčů a stali jsme se nebezpečnějšími. Zároveň nám vycházely brejkové situace. Poločas se celkově nesl v duchu, jestli zvýšíme na 2:0, nebo Zbrojovka dorovná. V několika situacích nás podržel Borek. Jsme rádi za výsledek 1:0, za tři body i za to, že jsme neinkasovali. Hráči utkání odpracovali srdnatě a byli jsme po zásluze odměněni. Do budoucí práce však je spousta věcí, na nichž musíme pracovat,” ujistil Kameník, že o rezervách ví. Jak bylo z tribun jasně vidět, jsou jednoznačně v koncovce. Ale i mezihře. V záloze opět hosté Vyškovany většinou přehrávali.

A Zbrojovka? Porážka ji odsunula až na dvanácté místo a je nasnadě, že tlak na mužstvo a jeho vedení zase zesílí. Kouč Jaroslav Hynek má těch vylepšovacích úkolů daleko víc. Nakonec to po utkání říkal zcela otevřeně.

„Dnešním zápasem se to trochu lámalo. Víme, v jaké situaci se nacházíme, jakými změnami procházíme a jaké změny nás ještě potkají, aby se vše pohnulo pozitivnějším směrem i v náladě kolem klubu. Potřebujeme posílit, dovést ještě nějaké hráče. Abychom měli větší sílu, variabilitu a kvalitu. Nějakým způsobem na tom pracujeme, věřím, že ještě nějaké hráče dovedeme. Každopádně se během podzimu ukáže, na co to bude stačit. První týmy nějaký náskok mají, ale pořád jsme ve vlaku a jedeme,“ zdůraznil nový lodivod Zbrojovky.