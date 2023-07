Ve čtvrtém utkání v rámci letní přípravy na svoji třetí účast ve druhé nejvyšší soutěži fotbalisté MFK Vyškov nakonec přetlačili houževnatě bojující třetiligové FK Blansko. V pěkném areálku s kvalitním trávníkem ve Vavřinci zápas s nádechem derby vyhráli 4:2, když poločase o gól vedl domácí tým.

Ilustrační. | Foto: sigmafotbal.cz

Celý první poločas a ještě kousek druhého nebyl rozdíl třídy a skutečnosti, že Blansko hraje teprve první přípravný zápas, znát. Ve vyrovnaném průběhu se soupeři těžko prosazovali do šancí. Tu první blanenskou a hned proměněnou připravil Tulaydan. Na levé straně přetlačil vyškovského krajního obránce a gólovou přihrávkou na malé vápno našel Partla, který trochu se štěstím proměnil. Pak šel ještě Tulaydan zleva sám na brankáře, ale Jícha proti němu perfektně vyběhl. Z Vyškovských byl v první šanci až ve 35. minutě Ondřej Vintr, ale v dobré pozici míč vůbec netrefil. V poslední minutě první půle však domácí odolali vyrovnání s velikým štěstím, když zblízka stříleli hned tři Vyškované, ale na brankové čáře byl dvakrát úspěšný gólman Nešetřil a třetí pokus vykopl z prázdné branky obránce Kamenský.

Příprava:

FK Blansko – MFK Vyškov 2:4

Poločas: 1:0. Branky: 25. Partl, 55. Jambor – 48. a 68. Lual, 63. Diallo, 77. Traore. Rozhodčí: Machorek – Korčák, Burgr. ŽK: Traore, Štěpánek (oba Vy.). Diváků: 300.

Blansko: Nešetřil (46. Kubica) – Chyla, Černý, Kamenský, Porč – Holman – Jambor, Smrčka, Sedlák, Partl – Tulajdan. Střídali: Šedivý, Žourek, Němec, Psota, Ryšavý, Šíp, Foltýn, Zbožínek, Kocůrek. Trenér: Jiří Vorlický.

Vyškov: Jícha – Cheick (46. Lacík), Štěpánek, Červeň (61. Jaroš), Němeček – Fanje (46. Grant), Lahodný (46. Traore), Průcha, Rogožan (70. Souleymane), Kanakimana (46. Diallo) – Vintr (46. Lual). Trenér: Jan Kameník.

„Kluci měli po soustředění trochu těžší nohy, ale tohle opravdu musíme zvládat lépe. Určitě si musíme umět víc poradit a třeba tu hru zjednodušit, dávat balóny od nohy dřív. Dneska nám to trvalo hodně dlouho. Přesvědčili jsme se taky o tom, že bez pohybu to nepůjde. To znamená, že pokud nebudete běhat, dostupovat hráče, neuděláte pár rychlých kroků do soupeře, abyste mu sebral míč, tak prostě jste všude pozdě a bolí to o to víc,“ připustil trenér Vyškova Jan Kameník, že se utkání dlouho nevyvíjelo podle jeho představ.

Do druhého poločasu vystřídal podstatnou část sestavy, domácí kouč Jiří Vorlický s podobným tahem čekal zhruba ještě dvacet minut. Vyškov rychle vyrovnal, ale ta dvacetiminutovka měla podobný charakter jako první poločas. Navíc v 55. minutě vyškovská defenzíva zazmatkovala a nabídla Danu Jamborovi, který je v Blansku na zkoušce právě z Vyškova, pohodlně získat Blansku vedení zpět. Druhé vyrovnání Vyškova přišlo v 63. minutě, když Lual předložil gólovou přihrávku na malé vápno Diallovi. Gól pak odstartoval jasnou vyškovskou převahu, navýšení skóre a několik dalších neproměněných šancí.

„Prvních 65 minut odehrálo osm hráčů, kteří tady působili i minulou sezonu, ve druhém byli na hřišti kromě dvou stabilních hráčů samí nováčci, kteří jsou tady buď na zkoušku, nebo k nám přicházejí. Takže do 65. minuty si myslím, že to byl vyrovnaný zápas. Vedli jsme 2:1 a v určitých pasážích jsme dokonce diktovali tempo hry držením míče my. I v některých represingových situacích jsme si vedli lépe než soupeř. Z tohoto pohledu jsem tedy velmi spokojený. Z mladých kluků, kteří dostávají prostor, určitě někdo zůstane,“ pochválil své svěřence Vorlický.

„Dneska nám to utkání ukázalo docela dost. Dlouho jsme se nedokázali pořádně prosadit, i když jsme tam měli řadu standardních situací. Nedotahovali jsme akce a nedávali jsme vyložené brankové příležitosti. V první půlce jsme měli jen jednu dvě, ale ve druhé možná pět, ale nedovedeme to dokonce tak, aby skóre bylo pro nás příznivější a abychom se uklidnili. Byly tam zbytečné ztráty balónů v prostorech, které jsou pro nás nebezpečné. To si nemůžeme dovolovat. Takže z mého pohledu prostě dobrá prověrka a trochu s vykřičníkem,“ dodal k hodnocení vyškovský lodivod.

V sobotu čeká svěřence trenéra Jana Kameníka poslední přípravný zápas na start FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Drnovicích se od 10.30 hodin utkají s účastníkem slovenské nejvyšší soutěže FK Skalica. O první body pak budou hrát následující sobotu opět dopoledne doma s Příbramí.