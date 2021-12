V úterý totiž řídící orgán Ligové fotbalové asociace oznámil, že odložená druholigová utkání z minulého víkendu se odehrají tuto sobotu. Tedy i jihomoravské derby, které je v plánu od půl druhé odpoledne na hřišti v Líšni. „Neumím si představit, že zápas budeme hrát. Tohle rozhodnutí absolutně nechápu a nikdo na to není nastavený,“ reagoval vyškovský kouč Jan Trousil.

Předehrávka šestnáctého druholigového kola mezi jeho týmem a Líšní se měla odehrát původně v sobotu, jenže už v pátek bylo hřiště na brněnském stadionu v Kučerově ulici pod sněhem. „Pořád všude leží sníh a nejde na to vjet ani traktorem a stáhnout ho. V pátek se má sice rozhodnout, ale na devadesát devět procent se hrát nebude. My už od soboty ani netrénujeme a zatím se pro nás nic nemění,“ řekl v úterý večer asistent líšeňského kouče Leoš Kalvoda. Jeho parťák, hlavní trenér Milan Valachovič, už dokonce odcestoval na dovolenou.

Definitivní verdikt, jestli se odložená víkendová utkání odehrají ještě letos, vyřknou v pátek odpoledne delegovaní sudí. „Bydlím kousek od Líšně, je pořád pod nulou a zase padal sníh. Doufám, že zvítězí rozum a nebude se nic dohrávat. Je nesmysl, aby šlo kvůli jednomu zápasu dvaadvacet hráčů na hřiště zničit trávu. Navíc by žádní lidi v mrazu na stadion nepřišli. Chceme derby na dobré trávě a před perfektní kulisou jako ve druhém kole v Drnovicích, ne hrát nějaký bahenní zápas,“ zmínil Trousil.

Čermák doléčil zranění, teď čeká na odložený duel Zbrojovky v Opavě

Jeho svěřenci už obdrželi i individuální plány. „Kluci měli v sobotu ukončenou, v pondělí jsme byli na večeři i jako vedení a řekli jsme si, co budeme dělat v zimní přípravě. Afričani už jsou na cestě domů, protože měli zamluvené letenky, Lukáš Lahodný je na dovolené a ve finále bychom měli problém dát do kupy dostatečný počet hráčů. Pokud ale na tom budou trvat, zápas odehrajeme. Znovu však říkám, že mi to pozbývá smysl,“ zdůraznil Trousil.

Jarní část druholigové sezony začíná 5. března, poslední zápas tohoto ročníku je na programu 14. května. „Toto utkání je předehrávané z jara a ať mi neříkají, že se tam jedno kolo nedá vložit třeba na středu,“ dodal nechápavě Kalvoda.

Naopak hráči Zbrojovky po víkendu ještě trénovali. Brňané se mají utkat s Opavou, na jejímž hřišti měly v úterý české fotbalistky vyzvat Bělorusko. Zápas byl nakonec odložen kvůli pozitivním testům na koronavirus v hostujícím družstvu.