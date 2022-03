Opava byla kousek od debaklu a jak by asi dopadla, kdyby byl Klesa stoprocentně fit?

„Samozřejmě není jen moje zásluha, že se vyhrálo, a rozhodně není cílené, že by se hrálo přeze mě. Tak nějak to vyplynulo ze hry. Ale od toho tam jsem, abych klukům pomohl nějakou finální přihrávkou nebo centrem. Hodně jsme si taky pomohli standardkami. Vznikaly po nich závary a dali jsme z toho gól. Ale těžili jsme i z brejkových situací. To je naše hra. S našim mladým mančaftem musíme hrát poctivě dozadu, dopředu fotbalovou kvalitu i rychlost máme,“ odmítal osobní zásluhy.

V podobně rozhodnutých zápasech trenéři většinou své opory šetří. Tím spíše, když byl Klesa po nemoci. Určitě není náhodou, že ho s Opavou Trousil nechal na trávníku až do konce. Bývalý protihráč nezastíral, že zejména „Klesič“ je jeho jakousi prodlouženou rukou na hřišti při zápasech. Sám hráč po utkání naznačil, jak to vypadá konkrétně.

„V zimních přípravách jsme dostávali góly v devadesátých minutách. V pondělí jsme si k tomu v šatně něco řekli. Měl jsem tam nějaký proslov, no proslov, to ne, spíš jsem se snažil mladým klukům dát nějaké rady. Třeba abychom se naučili dohrávat zápasy i hlavou. Že prostě není potřeba se za stavu 3:1 - 4:1 honit nahoru dolů. Prostě to dohrát hlavou, nikam nespěchat. Třeba dlouho házet auty a tak. Jasně, poslouchají se pokyny trenéra. Na hřišti však jsme potom my a nejde stále jen chodit hrrr nahoru. Z lavičky je vidět možnosti, kudy hrát a tak, nicméně, když se to špatně provede, přijde nějaká ztráta a trest. Viděl jsem i na tréninku, že neustále chceme chodit nahoru. Proto jsem říkal, že když vedeme, nemusíme mít potřebu se někam hnát. Ať se honí soupeř. Kluci si to vzali k srdci a dnes ukázali, že i tak umějí hrát. Máme mladý a talentovaný tým a hlavně těm mladým klukům tohle vítězství hodně pomůže,“ chválil kapitán své mladé „podřízené“.

V květnu Klesa vykročí do posledního roku ke čtyřicítce. Fandové si pamatují, že původně zvažoval další účinkování ve Vyškově, byť jen v Moravskoslezské lize. Pro klub i mužstvo je dobré, že se po neočekávaném postupu nechal přemluvit a pro FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU zůstal. Teď se sehrává s desítkou nových a vesměs mladých tváří.

„Všichni naši noví mladí kluci tu kvalitu mají, proto jsou tady. Hraje se mně s nimi dobře, i v tréninku prokazují fotbalovost. Ale budou si muset zvyknout, že ve druhé lize už proti sobě budou mít i zkušené borce, že to nebude to, co znají z třetí ligy. Ale určitě si zvyknou a ještě nám hodně pomůžou,“ věří fotbalový internacionál.

Po jeho prvním centru nastřelil Ondřej Vintr hlavou tyčku a odražený míč si hosté biliárovým způsobem dorazili do vlastní branky na 1:1. Při druhé, vítězné brance byl jako zkušený matador ve správný čas na správném místě. Po Sedlákově hlavičce do břevna dorazil zblízka odražený balón. Koncovku zápasu si už na trávníku viditelně užíval a po utkání si mazácky pohrál i s otázkou, jestli Slezané nepřijeli příliš namistrovaní.

„Asi si nebudeme nic nalhávat, že Opava si myslela že si k nám jede pro tři body, ale vrací se s výpraskem a s nijak extra předvedenou hrou. A namistrovaní? Jo, někteří možná ano, hlavně ti mladší. Ti měli takové průpovídky. Ke konci jsem jim řekl, ať se podívají na tabuli… Zkušené opory, jako Janoščin nebo Žíďas (Jan Žídek, pozn. red.) ale takoví nejsou. Viděli, jak zápas probíhal a že nás nijak nepřehrávali. Doma jsme teď navázali na druhý poločas z podzimního duelu u nich, kdy Opava měla velké starosti, aby udržela jednogólové vedení. Poučili jsme se a tentokrát máme tři body my,“ zopakoval Klesa unavený a lehce šibalský úsměv.