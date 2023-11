Se čtyřbodovým náskokem před pražskou Duklou a osmibodovým před druhou barážovou pozicí, kterou aktuálně drží Táborsko, přezimují fotbalisté MFK Vyškov v čele tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Vzhledem k předsezonním vyhlášením vedení klubu se tedy nabízí hodnocení – splněný plán! Dá se to tak říct, nebo tam vidíte i nějaké »resty«? Třeba v počtu bodů, výkonech atd., navodili jsme bilancování podzimu s generálním manažerem klubu Zbyňkem Zbořilem.

Sportovní ředitel MFK Vyškov Zbyněk Zbořil | Foto: Deník/VLP Externista

Se vší pokorou musím říct, že si všichni musíme vážit těchto úspěchů. Je to fotbal, kde je to nahoru-dolů a my se zatím stále vezeme výtahem nahoru. Ne vždy tomu tak bylo a může se zase stát, že budete zažívat horší období. Ve sportu všeobecně není jistota jen cesty vzhůru. Z tohoto pohledu byl podzim z mého pohledu fantastický, máme 34 bodů, nejvíce vítězství, nejvíc vstřelených branek. Nikdy byste neměli být spokojení, jen tak se můžete dál zlepšovat, ale na druhou stranu se musíte umět radovat i z takových věcí jako je půlmistr ve druhé lize. Jak už jsem řekl, važme si toho a je to zase výzva pro nás všechny klub celkově posouvat.

Můžete prozradit, jak podzim vyhodnotil majitel klubu pan Kingsley Pungong?

K nějaké větší analýze jsme se zatím nedostali. Samozřejmě přišlo poděkování hráčům i realizačnímu týmu, protože dílčí cíl byl splněn, ale momentálně spíš řešíme strategii na další část sezony.

Takže už v prvních hodnoceních podzimu se nehovořilo jen o ryze sportovních záležitostech, ale i celkovém fungování klubu, o organizačních věcech, struktuře. Vy sám občas připomínáte, že profi bázi budujete, jak se říká za pochodu. V jaké jste tedy fázi?

Je to věc, která mě hodně trápí. Zmiňoval jsem to už několikrát v rozhovorech, že sportovní stránka klubu předběhla to ostatní o deset let. Prostě to tak je. Když jednám s hráči, tak je vždy připravuji na to, do jakých podmínek jdou, není to tady pro každého. Chodí sem kluci ze Slavie atd. a o to víc si toho vážím, že to všichni respektují a jsou v tom s námi. Samozřejmě, že se hodně věcí posunulo a zlepšilo od našeho vstupu do profi fotbalu, hlavně personálně, marketink, práce s fanoušky atd. Ale tréninkové podmínky, regenerace a další věci, které jsou v jiných klubech samozřejmostí, tak s tím neustále bojujeme. Hrozně rád bych řekl, že i v tomto směru vidím světlo v tunelu, ale lhal bych. Proto je na místě poděkovat i touto cestou okolním klubům za vstřícnost a ochotu se podílet na našem tréninkovém procesu a momentálním sportovním úspěchu.

Z tohoto soudku samozřejmě je i otázka, která teď asi fanoušky zajímá nejvíc: kde by MFK hrál první ligu, pokud se mu i na jaře bude dařit tak, jako na podzim?

Tady je potřeba si uvědomit, že bez ohledu na postupové ambice stejně s koncem této sezony v Drnovicích končíme. Podmínku umělého osvětlení i pro druhou ligu od další sezony už nesplňujeme a azylu se nevyhneme. Neustále vedeme jednání jak s městem Vyškovem, tak i na obcí Drnovice a zkoušíme tuto situaci vyřešit, ale je to běh na dlouhou trať. My musíme řešit azyl, jak pro případnou první ligu, tak i pro druhou. To je prostě krutá realita.

Dáme tedy lehčí, trochu osobní otázku: z čeho, nebo kdy jste měl na podzim největší radost?

Nedokážu se během zápasů oprostit od toho, že jsem taky nějaký ten čas stál na lavičce. Proto hodně prožívám takové ty zápasy, kde se to láme v závěrech, kde trenérům vyjde nějaký taktický tah nebo dobré střídání. Hodně komunikujeme s realizačním týmem, vím jak pracují, jaký mají pohled na fotbal, a proto vždy mám radost, když to na hřišti funguje a vyjde. Hned v prvním kole jsme o vítězství rozhodli v nastaveném čase, to přesně potřebujete pro další vývoj a práci, pak zvládnete fantasticky druhý poločas v dalším kole na Dukle a máte dobře našlápnuto. Taky to mohlo být jinak, neporazíte doma Příbram, prohrajete na Dukle a můžete se v tom plácat delší dobu. Myslím, že super zápas byl doma se Spartou. Nešlo nám to, nenaskočili jsme dobře do zápasu, trenéři výborně zareagovali na ten nepříznivý vývoj a druhý poločas byl výborný. Velkou radost jsme všichni měli samozřejmě po vítězství v Brně nad Zbrojovkou. To je pro nás BIG GAME! Hrajete před pěti tisíci diváky, hodně také našich fans a podle mě jsme vyhráli zaslouženě. Ale znovu opakuji, važme si toho, nemusí to tak jít stále, na každé mužstvo přijde slabší chvilka a těm jsme se nevyhnuli na podzim ani my.

Postupový cíl pro jaro potvrdil už bezprostředně po posledním mistrovském utkání s Duklou trenér Jan Kameník. A naznačil, že kádr potřebuje rozšířit. Samozřejmě se dá čekat, že bude pokračovat trend příchodu zahraničních hráčů, ale jsou v hledáčku i domácí fotbalisté?

Jak jsem už zmiňoval, momentálně právě řešíme samotnou strategii na zimní přestupové okno. Nechci předjímat, ale máme samozřejmě vytipované i naše a slovenské hráče v návaznosti na odchody a příchody zahraničních kluků. V létě se nám podařilo kádr vhodně doplnit a reagovat na odchody Alexise, Sampsona, Srubka, Matyse a dalších. Tady opět musím zmínit výbornou práci hlavního skauta skupiny Rainbow Alexe Morfawa, který má na hráče neuvěřitelný čich. Do klubu přichází reprezentanti svých zemí, což je také nutno zmínit. V reprezentačních oknech nám odjíždí někdy i pět i šest hráčů. V lednu bude mít na Africkém poháru národů (AFCON) hráče nejenom Chelsea a Arsenal, ale také Vyškov! Což je neskutečný úspěch jak těch hráčů - Santiago Eneme a Golden Mafwenta, tak i klubu.

S trenérem už určitě máte plán zimní přípravy. Na co v ní bude kladený největší důraz, pojede tým za teplem do zahraničí a jsou tam třeba nějaké výraznější novinky?

Zimní příprava je nachystaná, čekáme jen na upřesnění místa zahraničního soustředění. Poslední dva roky jsme byli v Turecku, teď máme další dvě varianty a v nejbližších dnech padne rozhodnutí. Žádné výrazné novinky tam nejsou, začínáme začátkem ledna a dva měsíce se budeme trápit na umělkách, jak všichni ostatní. Je to hrozně dlouhé období, nikdo to nemá rád a vždy se to hodnotí až podle jarních výsledků.

Vedení ve druhé lize určitě vybízí k tomu, aby i soupeři pro přípravná utkání byli na vysoké úrovni. Koho byste si přáli k prověření týmu? Je třeba už konkrétní soupeř pro generálku?

Přesně tak. Změříme síly s ligovými kluby, jak našimi, tak slovenskými. V lednu tam máme Skalici, Baník Ostrava a Zlín, v únoru pak ještě Trenčín a dva soupeře během soustředění. Pak už první liga začíná, tak na generálku máme druholigovou slovenskou Myjavu.

MFK je dalším důkazem toho, že na dobrý fotbal příznivci přijdou. Návštěvy v Drnovicích se ustálily nad tisícovkou. Očekával jste až takový skok?

Toto musím říct, že nás velmi těší. Podívejte se na fotky nebo záznam prvního zápasu doma proti Příbrami a na poslední proti Dukle. V tom našem kotli je třikrát tolik lidí, kteří hráče ženou a fandí, i když se v tom daném zápase třeba nedaří. Za to jim patří velký dík a věřte, že to vnímají hráči i trenéři úplně stejně. Když jsem trénoval v Blansku, tak jsem se také setkával s názory, kdo na to bude chodit, když je tam málo místních kluků atd. Všechny ale zajímá ten produkt, dobrý fotbal, přístup k fanouškům. Tehdy také chodilo přes tisíc lidí na každý zápas třetí ligy, mimochodem kolem 1500 právě na zápas Blansko - Vyškov, a tady to není jiné. Většina těch zahraničních kluků má zkušenosti z velkých stadionů, mezistátních zápasů a vidíte na nich, jak si tu interakci s diváky užívají a jsou za ni vděční. Právě proto mě neskutečně mrzí, že od další sezony budou muset za námi fanoušci někam dojíždět a to nebude pro nikoho komfortní.