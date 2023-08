Větším tahákem pro diváky už je jen Zbrojovka Brno. Srovnatelným třeba derby s Líšní, Prostějovem nebo Kroměříží. A a je jedno, že je to béčko. V sedmém kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se fotbalisté Vyškova střetnou s rezervou Sparty Praha. V Drnovicích bude mít zápas výkop v tradičním čase v sobotu v 10.15 hodin.

Ilustrační. | Foto: Jan Zahnaš

V éře prvoligových Drnovic byly zápasy se Spartou vyprodané. Aktuálně to asi nehrozí, ale vývoj návštěvnosti domácích zápasů by mohl pokračovat ve zvyšujícím se trendu. Na Příbram přišlo 860 diváků, na Hanáckou Slavii Kroměříž už přes tisícovku (1050) a minule na béčko Sigmy Olomouc už 1520! S podporou fanoušků se v Drnovicích počítá.

Víc než divácký rekord bude fanoušky MFK samozřejmě těšit vítězství domácích barev. Předpoklady k tomu jsou, zranění domácí tábor nehlásí, celý kádr je kompletní a podle tabulky je Vyškov favoritem. Pohodu v kabině by měla umocnit i bilance domácích utkání. Šňůra bez porážky už je dlouhá osm zápasů, ve kterých jsou jen dvě remízy (na jaře s Příbrami a Slavií B vždy 2:2). U poslední porážky doma je datum 1. dubna 2023 a tři body za vítězství 1:0 si odvezla pražská Dukla.

Fortuna:Národní liga

MFK Vyškov – Sparta Praha B

6. kolo, sobota 26. srpna, 10.15 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

2. Vyškov 6 4 2 0 14:6 14

12. Sparta B 6 1 2 3 9:12 5

Vzájemné zápasy v minulé sezoně:

Sparta – Vyškov 1:1 (1:0), branky 43. Schánělec – 75. O. Vintr.

Vyškov – Sparta B 3:1 (1:0), 5. O. Vintr, 55. Lacík, 90. Kanakimana – 83. Horák.

„Béčko Sparty je samozřejmě velmi kvalitní tým, prakticky všichni kluci prošli nejlepší mládežnickou akademií u nás. Jsou technicky velmi dobře vybavení, využívají to ke kombinační hře, ale umí to zjednodušit a v přechodu dopředu být velice rychlí. Střelecky se daří Schánělcovi a samozřejmě musíme být blízko u něho a pohlídat si ho. Ale není to jen on, kdo je tam schopný dát branku. Musíme si dát pozor i na jiné hráče a hrozby. Jak říkám, je to velmi kvalitní, mladý, běhavý a rychlý tým,“ vyzvedl přednosti sobotního soupeře trenér Vyškovanů Jan Kameník.

Od postupu Vyškova do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY přijeli sparťané do Drnovic dvakrát, přičemž v těchto zápasech padlo dohromady devět gólů (2:3 a 3:1). Sparta si přiveze jmenovaného Tomáš Schánělce, který spolu s brněnským kanonýrem Jakubem Řezníčkem vede tabulku nejlepších střelců soutěže. Oba dali šest gólů. Nejlepším Vyškovanem je se čtyřmi brankami Idjessi Yethro Metsoko. V domácích zápasech se Spartou vždy skóroval Ondřej Vintr a jednou se trefil i na Letné. Této slušné osobní bilanci ovšem žádný mimořádný význam nepřikládá.

„Pro další zápas to samozřejmě nic neznamená a já jsem se připravoval jako na každé jiné utkání. A ani nějakou zvýšenou motivaci na Spartu necítím. Rozhodně větší událostí je pro mě zápas se Zbrojovkou, nebo kluby ve kterých jsem hrával. Spartu jsme si samozřejmě prohlédli na videu. Je jasné, že jsou to mladí kluci a že budou hodně běhaví. Takovým tím mladickým elánem taky správně fotbalově drzí. Na druhou stranu při tom mládí mohou i víc chybovat a my toho musíme umět využít,“ naznačil možnou cestu k bodům proti Spartě třígólový Vintr.