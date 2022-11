„Už jsem to říkal dřív a toto tvrzení pořád platí. Vlašim určitě není mančaft, který by se měl krčit na posledním místě a že jejich výkony určitě půjdou nahoru,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

Svůj názor potvrdil pádnými argumenty.

II. liga-F:NL:

MFK Vyškov

– FC Sellier & Bellot Vlašim

13. kolo, sobota 22. října, 10.15 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

4. Vyškov 12 6 3 3 20:13 21

16. Vlašim 12 3 1 8 20:23 10

Vzájemné zápasy v minulé sezoně:

Vlašim – Vyškov 5:1 (2:1), 11. pen. a 52. Blecha, 28. Rigo, 60. Alijagič , 84. Červenka – 43. Slaměna. Vyškov – Vlašim 1:1 (1:0), 18. O. Vintr Ondřej - 61. pen. Křišťan.

„Dali stejně gólů jako my. Akorát na začátku soutěže zbytečně inkasovali v zápasech, které měli dobře rozehrané. Třeba vedli a po vyloučení šli do deseti lidí, nebo udělali penaltu. Prostě pak nezvládali koncovky. Naposledy prohráli ve Varnsdorfu a bylo to úplně stejné. Vedli 1:0 do té doby než dostali červenou kartu byli lepším týmem. My musíme brát v potaz výhru nad Slavií 3:1 nebo nad Prostějovem 6:1 a hlavně oba poslední zápasy. V Příbrami velice vyrovnané utkání s remízou 1:1 a teď jasná záležitost v Olomouci - 5:0,“ připomněl kouč MFK.

I hlasy z vlašimského tábora mu dávají zapravdu. Zdá se, že špatný start je zapomenut a mužstvo ani klub to nějak psychicky nepoznamenalo.

„Tuhle sezonu jsme nezačali úplně podle představ. Potom, když se ustálil kádr, na kterém jsme pracovali trochu dýl, než jsme měli, tak si myslím, že se situace stabilizovala. Hráči co přišli, tak pochopili, jaký fotbal chceme hrát, doplnili kondiční manka a i hlavy hráčů se nám povedlo nastavit, tak, že i když nejsme v tabulce v ideální pozici, tak chceme hrát stejný fotbal, který nás zdobil v minulém ročníku. A věříme, že se postupně začneme tabulkou posouvat výš,“ mj. pro klubový web řekl Matěj Laža, asistent trenéra Martina Hyského.

Pro zápas v Drnovicích by měl Trousil mít k dispozici stejný kádr z posledních kol, která byla pro klub velice úspěšná. Navíc se po žluté stopce se vrací středopolař Lukáš Lahodný a je velmi pravděpodobné, že bude v základu.

„Je to pro nás strašně důležité utkání. Jednoznačným cílem je vítězství a potvrzení bodu, který jsme udělali v Příbrami. Pokud se to povede, tak věřím že ty poslední tři podzimní kola projdeme v pohodě. Umístění soupeře svádí k tomu, že všechno je jasné. Ale je opakuju, že poslední místo určitě neodpovídá jejich hernímu stylu a kvalitě kádru. My jsme se připravovali stejným způsobem jako na mančafty z vrchu tabulky a na hřišti musíme mít poctivý přístup, kvalitní defenzívu a dokázat využít každou možnost k ohrožení jejich branky,“ naznačil Trousil.