„Chtěli jsme postoupit, takže úkol je splněný, ale čekal jsem daleko víc od kluků ze širšího kádru, kteří dostali šanci, že se o to víc poperou a budou víc dominantní. Ale bohužel nebyli. Změnilo se to až příchodem hráčů, kteří v základu hrávají,“ konstatoval po utkání.

Bohužel, před sobotním zápasem čtvrtého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s Táborskem vypadli z této základní sestavy další dva zranění hráči, takže na trávník drnovického stadionu tým pravděpodobně vyběhne v podobném složení jako v Hodoníně.

F:NL - 4. kolo:

MFK Vyškov

- FC MAS Táborsko

Sobota 14. srpna, 10.15 hodin, stadion v Drnovicích.

Aktuální tabulka:

5. Táborsko 3 2 0 1 4:2 6

15. Vyškov 3 0 1 2 2:4 1

Výsledky Táborska:

Táborsko - Zbrojovka Brno 0:1, Příbram - Táborsko 0:2, Táborsko - Vlašim 2:1.

Umístění v minulé sezoně:

11. Táborsko 26 8 7 11 25:28 31

„Přišli jsme o další dva hráče, kteří v Opavě byli v základu. Takže v současnosti jsme na počtu třináct a budeme muset zase vzít Davida Kameníka z béčka. Nějaké doléčení se nerýsuje, ale chci doufat, že alespoň někdo se dá do kupy tak, aby mohl jít alespoň na lavičku. Tento zápas je pro nás mimořádně důležitý. Ale musíme do té války jít s tím, co máme, a porvat se o body. Doma prostě musíme hrát ofenzivně a na vítězství,“ zdůraznil kouč MFK.

Fotbalisté Varnsdorfu se v novém ročníku ročníku druhé ligy uvedli poměrně slušným výkonem proti brněnské Zbrojovce, byť na domácím hřišti k bodům nevedl. Že jsou velice dobře připravení pak potvrdili v obou následujících zápasech, které už vyhráli. Se soupeři rovněž zvučných jmen. V Příbrami a doma s Vlašimí.

„Ve středu sice vypadli z poháru, ale sestava byla úplně jiná než v lize a než zřejmě nastoupí proti nám. Teď tam vzali Kopečného z Budějovic na hostování, kterého jsme chtěli my, a avizují ještě příchod jednoho ofenzivního hráče z Portugalska. Tým se i díky těm dvěma výhrám dobře naladil, takže nás čeká další těžký soupeř,“ poznamenal Trousil na adresu Táborska.

Za klíčové vyškovský lodivod označil to, jak jeho svěřenci budou řešit finální fázi ofenzívy.

„Zápasy se rozhodují v šestnáctkách a my ty útočné akce řešíme špatně. S Líšní i v Opavě byly druhé poločasy dobré, ale trápí nás koncovka, a to musíme zlepšit. Musíme si víc vážit šancí, které si vytvoříme, a nejlépe hned tu první proměnit. Potřebujeme dát gól jako první, aby se tým uklidnil,“ naznačil Trousil cestu ke kýženému premiérovému druholigovému vítězství.