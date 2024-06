Příprava:

FC Zlín – MFK Vyškov

Sobota 29. června, 10.30 hodin, Luhačovice, sportovní centrum Radostov.

„Věřím, že fanouškům budeme dělat radost. Očekávám, že se zase porveme o první místo a o postup. Ambice klubu jsou jasně dané – Vyškov hrál nahoře, což se mi líbilo. Svou roli sehrálo i to, že jednání probíhalo na úrovni. Komunikace s trenéry se mně zamlouvala. Budu dělat všechno pro to, abych na hřišti byl platný a pomohl týmu co nejvíce,“ komentoval svůj příchod do Vyškova odchovanec Sigmy.

V tomto týdnu se k týmu připojila posila s minulostí v Ajaxu Amsterdam, osmadvacetiletý Zakaria El Azzouzi. Ofenzivní fotbalista rozjel svoji fotbalovou cestu právě v mládežnických družstvech Ajaxu. Tam si zahrál juniorskou Ligu mistrů, v níž zaznamenal sedm gólů. Do dospělých soutěží nastoupil až za nizozemský prvoligový FC Twente Enschede, kde ve třinácti utkáních dal čtyři góly. Později se připojil ke Spartě Rotterdam a dalšímu týmu z tohoto města Excelsioru. V útoku pak hrál v druholigovém Volendam, rumunském Brašovu a naposledy startoval za katarský Al-Kharaitiyat SC.

„Zakaria působí velmi fotbalově. Je to hráč, který to umí s míčem a dobře si hledá prostor. Vnímám jeho vysokou herní inteligenci a schopnost dostat se do zakončení. Vidím i pracovitost v tréninku, takže zatím s ním panuje spokojenost. Uvidíme, jak se adaptuje na naše prostředí,” uvedl k nové posile trenér MFK Jan Kameník.

V týdnu se také definitivně potvrdilo, že i v další sezoně bude pokračovat hostování brankáře Jiřího Borka.

Po Zlínu se MFK utká se slovenskými celky Skalicí, Dunajskou Stredou a Považskou Bystricí. Úvodní druligové kolo je na programu o víkendu 20. a 21. července, Kameníkova parta začne novou sezonu s Jihlavou.

Pro Zlín je to již druhé přípravné utkání. V prvním remizoval 0:0 s Líšní. Také jeho trenér, na Vyškovsku dobře známý a oblíbený Bronislav Červenka, bude zkoušet nové hráče. Jednou z největších posil by měl být záložník Lukáš Buchvaldek, který coby volný hráč přišel z pražské Dukly.

„V Luhačovicích zakončíme druhý týden hrubé přípravy, kdy jsme hlavně běhali, nabírali fyzickou kondici, objem. Proti Vyškovu rozložíme síly na všechny hráče a chci vyzkoušet rovněž některé mladíky z juniorky,“ poznamenal Červenka.