Pamatujete si, kdy jste na tomto stadionu byl naposledy na ligovém fotbale?

Je to ostuda, ale nepamatuju. Bohužel, hned na první otázku prostě odpověď neznám. Ale ta atmosféra na mě dýchla skoro stejně, jako tehdy před léty. Už jen ten příchod, před stadionem mraky kamarádů, v prvním patře staří známí i mladí novináři, na tribuně velké osobnosti. A ten pohled dolů na trávník, to opravdu byla síla…

Jaký pocit jste tedy měl, když vás vítal hlasatel zápasu a skoro dva tisíce lidí vašemu jménu bouřlivě aplaudovalo?

Byl jsem naměkko, proč to nepřiznat?

Kolem tohoto stadionu i vaší osoby se toho svého času točilo hodně. I negativního. Vrátily se vám do myšlenek i tyhle věci?

Jistě, ale nechtěl bych se k tomu nějak obsáhle vracet. Nebo, jak se k tomu vrátit? Někdo mě říkal, že to zbytečně dramatizuju. Že když to u nás skončilo, tak že jsem dával najevo, že někteří lidé se ke mně nezachovali dobře. No, ono to možná opravdu tak úplně horké nebylo. Já jsem měl taky svoji hlavu. Když jsem v sobotu viděl, jak se ke mně hlásí někteří z těch, o nichž jsem si tehdy nemyslel, že mně drží stanglu, nebo mně fandí, tak to člověk už musí brát trochu jinak. Podávali mně ruce a říkali, že jsou rádi, že mě vidí.

Překvapilo vás, že tento stadion prošel licenční komisí pro profesionální soutěže naprosto hladce?

Odpovím jinak. Mám opravdu dobrý pocit z toho, že se tady zase hraje profesionální soutěž. A opakuju, že jsem byl hodně dojatý, když jsem se podíval na zaplněnou tribunu. Chválím obec za to, co udělala. Že do toho vůbec šla, že sem dala nějaké prostředky. A možná to ani nemusely být závratné částky. A až na tu protější tribunu, kde nejsou sedačky, ale daly by se tam doplnit, je to kompletní ligový stadion. Hlavní tribuna je úplně spravená. Ukázalo se, že v té době, kdy se o tom mluvilo, psalo a natáčelo, tak to opravdu nebylo až v tak dezolátním stavu, jak se to někde prezentovalo. Spíš se hledaly senzace, ano, něco negativního. A když se chce najít chyba, tak se vždycky najde. To tak prostě je. Ale, jak jsem řekl, nechci to nějak rozebírat. Spíš Drnovákům poděkovat, jak to dali dohromady, že se tu dá profesionální fotbal hrát, že stadion splnil licenční podmínky. A poměrně bez potíží. Což o něčem vypovídá. A myslím si, že je schopný přijmout i mnohem vyšší návštěvu, když se nějakým způsobem doplní ty sedačky na béčku. Vždyť tu přece zase bude o body hrát Zbrojovka!

Myslíte, že na ni přijde ještě víc lidí než teď na Líšeň?

Určitě a přiznávám, že mě překvapilo, že tu bylo skoro dva tisíce lidí. Na druhou ligu chodí od tří do šesti set diváků. Když je to pět set, píše se, že je to slušná návštěva. Pokud je to ještě víc, tak je to obrovská návštěva. A tady byly dva tisíce. Při vší úctě k Vyškovu i Líšni, jsem to já necítil jako nějaké klasické derby. Spíš takové derby funkcionářů a hlavně hráčů, kteří se různě protočili v obou klubech. Rozhodně to nebyl takový souboj, na jaký já jsem se deset roků vždycky těšil, na zápas se Zbrojovkou. To bylo derby! Tohle mně tak nepřišlo, ale o to víc chválím, že tady bylo skoro dva tisíce lidí.

Zmínil jste setkání s kamarády. Jmenujte některé.

Ano, opravdu jen některé a těm, na které jsem zapomněl, se omlouvám. Fakt jich bylo moc. Na prvním místě musím jmenovat jednoho z mých největších kamarádů Frantu Komňackého, pak samozřejmě Honzu Klimeše, který na žádném fotbale nechybí. Potkal jsem se s Pavlem Holomkem, který tady u nás hrál. Byli tu funkcionáři z Prostějova, z Olomouce, ze Zbrojovky. Její trenér Ríša Dostálek, kterému držím palce. Velmi upřímně jsem se pozdravil s Michalem Nehodou. On je velký kamarád s mým synem Robinem, ale samozřejmě tady především hrál. Vyřídil mně pozdrav od táty Zdeňka. Dovolím si říct, že s ním máme pořád nadstandardní vztahy. Nechápu, jakým způsobem se sem zatoulal sparťan Jirka Jarošík. (úsměv) Představte si, nějaký fanda Baníku, spíkr z Ostravy, mně říkal, že mě pozdravují Bernády, Samec a Rozhon…

Chodíte sem i na zápasy místního klubu, který nakoukl do I. B třídy a teď hraje okresní přebor?

Ne, nechodím. Ale ne z nějakého trucu, opravdu nemám proč trucovat. Ale prostě jsem si zvykl na jiný fotbal, jiné pozice. Na fotbal, který mně hodně dal i vzal. Přece jen jsem se v profesionálním fotbale někam propracoval a fotbal na této úrovni mně nic moc neříká. Ale určitě je i mně jasné, že bez této masové a výkonností kopané nemůže ani velký fotbal dobře fungovat. Jo, by jsem se párkrát podívat na okresní přebor, ale spíš jen tak nakouknout, to ano, ale celý zápas jsem obvykle nevydržel.

Byl jste pověstný i tím, že za víkend jste stihl shlédnout i čtyři ligová utkání. Drží vás to stále?

Jo, pořád jezdím hlavně do Uherské Hradiště a Olomouce, do Zlína za Broňou Červenkou a Zdenou Grygerou, který je tam už několik let manažerem a kterého jsme přes Drnovice vytáhli do Ajaxu a Juvetusu. Ale čtyři zápasy za víkend? To už ne, ale dva někdy ano. Minule jsem třeba byl Prostějově a pak na lize v Olomouci. Když jedu do Zlína, tak si tam také něco po cestě přihodím. Fotbal mě pořád nějak rajcuje a kdybych neměl ty roky, kterých jsem se dožil (v červnu bylo Janu Gottvaldovi 75 let, pozn. red.), tak bych to asi točil pořád.

Budete na Vyškov v Drnovicích chodit stabilně? Nebo jen na ta významnější utkání, jako byla Líšeň a určitě bude Zbrojovka a Prostějov?

Budu chodit pravidelně. Teď na Líšeň mě za klub oficiálně pozval Zbyňa Zbořil (generální manažer MFK, pozn. red), což mě velice potěšilo. Měl jsem všechno nachystané tak, jak se to sluší a patří a tak, jak jsem to svého času dělal já pro lidi, na kterých mně záleželo.

Sledoval jste vzestup Vyškova až do druhé ligy?

Na to zase nedovedu moc přesně odpovědět. Sledoval, ale byl jsem jen na několika málo zápasech třetí ligy. Asi by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Vyškov v poslední době ve třetí lize, jak se říká, tvrdil muziku, hrál nahoře. Myslím si, že Honza Trousil (trenér, pozn. red.) je člověk na správném místě a že to dělá dobře. Několikrát jsme se osobně potkali a mluvili jsme samozřejmě o tom, ale ne nějak odborně, tak nějak normálně, lidsky jsme si pokecali o fotbale.

Co byste mu se svými zkušenostmi poradil po tom, co jste viděl v sobotu?

Radit samozřejmě nemůžu, ale pocit snad říct ano. Jednu chvíli jsem měl dojem, že bylo období, kdy měl Vyškov ve třetí lize lepší mužstvo, než jsem teď viděl. Ale to je jen jedno utkání. Příště může být všechno jinak. Spíš dojem, než rada, je takový, že pokud se klub bude chtít dostat ve druhé lize na nějakou úroveň, a to určitě chtít bude, aby nehrál jen o záchranu, pak by asi měl do každé řady přivést jednoho kvalitního borce. To znamená na hrot, do středu zálohy a hlavně stopera s velikým přehledem a rozehrávkou. Ale to Truska i Zbyňa určitě vědí taky.

Shrňte prosím to své sobotní fotbalové odpoledne.

Pro mně příjemná, dobrá sobota. I když jsem třeba už k některým známým obličejům nedokázal přiřadit jména. Jak jsem řekl, čas a věk prostě nezastavíš. Fakt je na fotbale pěkné i to, že se potkáš s lidima, se kterýma si máš co říct a zavzpomínat nejen na dobu prvoligových Drnovic. Ať už jsou bývalí nebo současní hráči, funkcionáři, novináři, fanoušci. A já mám na co vzpomínat! A teď si tak trochu přihřeju polívčičku. Vnímal jsem, jak lidé velice kladně a s nadšením přivítali druhou ligu. Jak se radovali z každé povedené akce, střely. Ale opět při vší úctě k hráčům Vyškova i Líšně, za doby Drnovic to bylo ještě o nějakou úroveň výš. Jména našich hráčů jsou dodnes velkými pojmy nejen v naší republice. To prostě byla nejvyšší kvalita. Drnovice jsme přivedli na olympijský stadion do Mnichova. Tenkrát, když mě Morava vystřelila do funkce prvního místopředsedy svazu, jsem byl ve Wembley na finále mistrovství Evropy a podával jsem si ruku s anglickou královnou…