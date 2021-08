Tým z brněnské městské části odstartoval soutěž lépe, když doma proti Viktorii Žižkov otočil poločasový deficit 0:2 na 3:2. Průběh zápasu Vyškova na Dukle byl podobný, ale hostům se nepodařilo dvougólové manko ani vyrovnat. Přesto chce trenér Jan Trousil na výkonu z Julisky stavět.

F:NL – 2. kolo:

MFK Vyškov – SK Líšeň

Sobota 31. července, 1015 hodin, stadion v Drnovicích.

Podrobnější informace pro návštěvníky o covidových opatřeních a prodejích vstupenek jsou na: www.mfkvyskov.cz

„Jdeme do toho zápasu povzbuzení tím druhým poločasem na Dukle,“ ujistil.

Utkání Líšně se Žižkovem si se svým asistentem Josefem Mazurou a hráči pečlivě rozebrali.

„Víme, co nás čeká, ale nejsou to jen poznatky z druhé ligy. Líšeň známe i z Moravskoslezské ligy, když jsme s ní hrávali. V charakteru se nezměnila. Vždycky hráli s ohromným nasazením, mají agresivní soubojové mužstvo, které se nevzdává za jakéhokoliv stavu. Tímto směrem jsme vedli naše tréninky v týdnu. To znamená, že trochu větší důraz jsme kladli na soubojovost a zdravou agresivitu,“ naznačil Trousil.

V týdnu MFK získal další posilu. Z brněnské Zbrojovky přišel David Jambor, mladší bratr Dana, který ve Vyškově hraje již delší dobu. Rozšířil tak Trousilovy možnosti při skládání týmu. To ale bude jasné až před utkáním, protože někteří hráči si stále dolečují svá zranění.

Zítřejší zápas bude mít výkop v 10.15 hodin. Hodinu před tím budou pro fanoušky otevřeny tři pokladny.

„Při hlavním vstupu, druhá zezadu, jakoby od kurtů a jedna u sektoru hostí. Ale probíhají i předprodeje. Ve Vyškově v Tipsportu v hotelu Dukla a v prodejně Infos v Dobrovského ulici. V Drnovicích v květinářství,“ připomněl sekretář MFK Martin Neubauer s tím, že návštěvníci se musí připravit zpřísněné kontroly, jak je nařídil svaz vzhledem k covidové situaci.

„Čeká nás těžký soupeř, ale já klukům, kteří budou k zápasu nominovaní věřím, že to vládnou,“ zdůraznil kouč MFK.