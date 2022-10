„S klukama jsme si zápas rozebrali a hlavně jsme si ukázali, že takovýmhle způsobem se v defenzivě nemůžeme chovat. To nás potom zbytečně stojí body,“ nechtěl se kouč už prohraným utkáním nějak detailně zabývat.

Důležitější je, že na Varnsdosf už bude mít k dispozici takřka kompletní kádr. Chybí jen v Praze vyloučený David Jambor a nominovaný ještě nebude David Němeček, přestože už po zranění bez omezení trénuje.

II. liga – F:NL

11. kolo:

MFK Vyškov – FK Varnsdorf

Sobota 7. října, 10.15 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

3. Varnsdorf 10 6 1 3 18:12 19

4. Vyškov 10 5 2 3 17:12 17

Vzájemné zápasy v minulé sezoně:

Varnsdorf – Vyškov 2:1 (1:1), 33. Ondráček, 86. Velich - 7. Kanakimana.

Vyškov – Varnsdorf 2:0 (1:0), 20. Ackroyd , 62. pen. O. Vintr.



MOL CUP

3. kolo:

FK Jablonec – MFK Vyškov

Úterý 11. října, 17.00 hodin, stadion Střelnice.

„Nejsme netrpělivý, takže Davida nechceme vhodit do takového zápasu. Varnsdorf má obrovsky rychlá křídla, takže ho ještě pošetříme, abychom ho nezavařili. Ale jsme rádi že se vrací,“ ujistil Trousil.

Na pozici krajního obránce se mu po trestu může vrátit Jan Kubala, ale vyškovský lodivod nechtěl být k sestavě příliš konkrétní. V úterý totiž Vyškov nastoupí v Jablonci k utkání domácí pohárové soutěže MOL Cup, takže do anglického týdne bude muset nějak rozložit zátěž.

„Budeme to nějakým způsobem řešit, protože v úterý hrajeme pohár, takže někteří hráči, co se teď nedostanou na lavičku, nepůjdou ani s béčkem a budou trénovat dnes i zítra, aby bydli připraveni. Takže nějaké změny budou,“ jen naznačil.

O jednom jménu ale jasno má. Vyškov získal liberijského reprezentačního stopera Dweha Sampsona. Nastoupí v poháru.

„Byl s námi poprvé na Slavii, ale hlavně jsme ho konečně celý týden viděli v tréninkovém procesu. Vypadá velice dobře, ale než ho nasadíme do mistráku potřebujeme ho vidět v ostrém utkání. Takže ta jeho šance přijde v Jablonci. Na postu stopera ale problém není. Máme tam čtyři kluky, kteří mají velmi dobrou výkonnost, takže máme čas si Sampsona otestovat,“ vysvětlil trenér Vyškovanů.

Před zápasem s Varnsdorfem si půjde potřást rukou se svým velkým kamarádem Miroslavem Holeňákem, který se ujal trenérského kormidla a varnsdorfskou loď řídí velice dobře.

„Moc mu přeju, že konečně začal trénovat sám a už není v té druhé roli asistenta. Mužstvo mu prakticky zůstalo pohromadě a on do toho vstoupil velmi dobře. Má velice kvalitní tým. Vpředu se opírá se Dordiče a Schöna podporované Rudnytskyym. Hodně se mně na levém beku líbí Radosta. Defenzívu mají postavenou na dvou obrovských stoperech. Kouřil a Kubista jsou skoro dvoumetroví chlapi, kteří to vzadu skoro vždycky zavřou. Před nimi lítají rychlostní typy menších hráčů. Točí se tam čtyři takoví štírci. Teď tam našli ještě Afričana Tanka, který dal Vlašimi dva góly. Taky velmi zajímavý typ. Takže si myslím, že křídla zůstanou stejná, a koho se Mira rozhodne postavit na hrot, tak to je asi jedno, protože ta kvalita je u všech,“ naznačil Trousil hlavní přednosti soupeře.

Co by na aktuálně třetí tým tabulky mělo platit také jen „naťukl“.

„Oni jsou na tom podobně jako my. Doma jsou velmi silní a dávají dost gólů. Venku se jim taky zatím moc nedaří, myslím že přivezli jen čtyři body. Venku bývají víc zatažení, ale i zranitelnější,“ dodal šéf lavičky MFK.