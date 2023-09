V Drnovicích je to pro fotbalisty Vyškova příjemný soupeř. Ve druhé lize tam s Prostějovem hráli dvakrát a vždy si hosté odvezli čtyřku. Před devátým kolem podzimní FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nic nenasvědčuje tomu, že by tato série nemohla pokračovat. Domácí tým je v pohodě a vede tabulku, Prostějov se potácí na jejím dně. V Drnovicích se bude hrát jako obvykle zítra dopoledne.

Josef Mazura usedne v Drnovicích na opačnou střídačku. Jako trenér Prostějova. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach

Akcie domácího týmu navíc zvedá další nová tvář v mužstvu. V týdnu klub přivedl k mladíkům velkou fotbalovou zkušenost. Fanouškům MFK by se měl představit Šimon Falta, který má na kontě 200 prvoligových startů. S fotbalem začínal v FK Dolní Dobrouči, ve třinácti letech přešel do Sigmy Olomouc, v níž v březnu 2013 debutoval v české nejvyšší soutěži. Minulou sezonu strávil ve Zbrojovce Brno a v bohaté kariéře si první ligu zahrál kromě Olomouce i ve Viktorii Plzeň a za Baník Ostrava. Na kontě má zápasy za mládežnické reprezentace U20 a U21, a také dva za dospělý národní tým. V ročníku 2018/19 si zahrál kvalifikaci Evropské ligy za Olomouc, a v sezoně 2021/22 v předkolech Konferenční ligy za Plzeň.

„Vyškov na mě udělal velký dojem již v minulém ročníku. Klub, má vysoké ambice a jeho projekt se mi líbí. Především se zde ale hraje zajímavý fotbal, jehož mě láká být součástí. A co přináším? Myslím si, že individuální dovednosti, jsem rychlý, technický. A nejsem líný,” s úsměvem Falta naznačil svoji roli v týmu trenéra Jana Kameníka.

II. liga - F:NL

MFK Vyškov–1. SK Prostějov

9. kolo, sobota 16. září, 10.15 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

1. Vyškov 8 5 2 1 18:9 17

15. Prostějov 8 1 3 4 8:16 6

Vzájemné zápasy v minulé sezoně:

17. 9. 2022 Vyškov – Prostějov 4:1 (1:0), 45. Alegue, 60. Lacík, 65. Kanakimana, 69. O. Vintr.

19. 4. 2023 Prostějov – Vyškov 1:0 (0:0), 68. (pen.) Schaffartzik.

Ročník 2021 – 2022:

22. 8 2021 Vyškov – Prostějov 4:0 (1:0), 26. a 65.Kanakimana, 49. O. Vintr, 67. Němeček.

5. 4. 2022 Prostějov – Vyškov 2:2 (1:1), 19. Solomon, 78. Schaffartzik – 31. Klesa, 52. Thon.

Hanákům z Prostějova se vstup do soutěže výrazně nevydařil a klub to před reprezentační pauzou řešil i výměnou trenéra. Po odvolání Michala Šmardy A tým povede dvojice Josef Mazura - Pavel Zavadil.

„Uvažovali jsme o tom dlouho, ale nakonec jsme se rozhodli pro změnu. Důvodem je naše postavení v tabulce. Od nového trenérského dua si slibujeme, že nás zvedne výsledkově i herně. Hlavním trenérem bude pan Mazura, ale také Pavel Zavadil bude mít velké kompetence. Je to sice začínající trenér, ale všude, kde hrál, byl vůdčí osobností,“ sdělil Deníku předseda klubu František Jura.

Mazura byl i obou prostějovských výprasků v Drnovicích, coby asistent tehdejšího trenéra MFK Jana Trousila. K trenérskému kormidlu v profi soutěži se jako halvní trenér vrací po pěti lech, když naposledy vedl druholigovou Líšeň.

Domácí tým může proti Mazurovi a spol. nastoupit v nejsilnějším složení. Z reprezentačních srazů se hráči vrátili v pořádku.

„Jsem rád, že jsme se na těch posledních trénincích zase potkali všichni a že jsme jsme měli kompletní tým pro přípravu. Když vám tolik hráčů chybí, tak to přípravu samozřejmě komplikuje. Takže se můžeme zase společně na utkání nachystat. Všichni se moc těšíme, protože máme co napravovat. To poslední utkání s Chrudimí nebylo dobré, takže se chceme vrátit do takové té výsledkové pohody a navázat na výkony, které mužstvo podávalo před Chrudimí,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

Samozřejmě kvitoval, jak dopadl opakovaný los domácího poháru MOL Cup. Vyškovu, jako jedinému zůstal stejný soupeř, Teplice, ale nebude hrát na severu Čech, nýbrž doma.

„Samozřejmě jsem rádi, že to tak dopadlo a hlavně, že nám odpadá to dlouhé únavné cestování. Protože po pohárové středě pojedeme do Varnsdorfu, a to je také pořádná dálka. Takže se nám trochu ulevilo. Soupeře si samozřejmě vybírat nemůžeme, ale každý ligový soupeř je těžký,“ sdělil Kameník.

Vyškov si tak pohár zahraje doma po dvou letech. Loni kompletní program až po čtvrtfinále na Slavii absolvoval u soupeřů. Poslední domácí zápas má datum 7. října 2021, kdy MFK vypadl ve třetím kole s prvoligovým Zlínem v prodloužení (1:2).