„Žádnou osobní prémii za vítězství v Drnovicích jsem pro kluky nevypsal, ale bylo to pro mě opravdu výjimečné. Chci i tímto pozdravit všechny fanoušky Vyškova, opětovat pozdrav. To, jak mě přijali a přivítali. Do značné míry jsou to stejní lidé, co chodili na nás. Dokonce skandovali moje jméno a fakt jsem byl moc dojatý. Přeji jim a celému Vyškovu a Drnovicím jen to nejlepší. Pro mně to byla nádherná doba, na to se nedá zapomenout. Jsou to moc krásné a pro mě možná ty nejlepší fotbalové vzpomínky,“ zdůraznil bývalý ofenzivní obránce nebo záložník, který na tomto stadionu působil v letech 1996 až 2000.

Ani nejtěžší podzimní domácí soupeř Vyškovanů Varnsdorf v Drnovicích nebodoval

Také v hodnocení prohraného zápasu byl stejný, jak ho fanoušci znali. I když mu bylo smutno, tedy objektivního.

„Myslím si, že to v podstatě už rozhodl první a pro nás laciný a zbytečný gól Kanakimany. Potom to možná vypadalo, že jsme měli převahu. Bylo to logické protože Vyškov to chtěl uhrát zezadu. A to se jim podařilo, protože v defenzivě si vedli velmi dobře. My jsme se za ně nemohli dostat. Měli jsme sice nějaké možnosti, snažili jsme se něco vytvořit, ale oni nám toho moc nepovolili. Bránili opravdu velice dobře, takže se nám nepodařilo nějaký ten z náznaků šancí proměnit. Proto odjíždíme bez bodu. Druhá branka samozřejmě už vyplynula z toho, že už jsme nebyli tak důslední v defenzívě a spíš jsme se soustředili na útok. Pro nás je to zklamání a mrzí nás, že jsme prohráli, ale nedá se nic dělat a jedeme dál,“ zhodnotil zápas dnes šestačtyřicetiletý trenér.

Varnsdorf je pro něho první štace v roli hlavního trenéra. Do Vyškova nemohl přivést jednu ze svých největších opor Srba Bojana Dordiče, který v podzimních zápasech zaznamenal šest gólů, ale je zraněný. Jeho absencí ovšem porážku neomlouval.

„Samozřejmě, že nám chyběl, protože je to nadstandardní hráč. Ale to neřešíme, protože to nemá cenu. Teď je zraněný, takže prostě hrát nemůže a ani jsem jeho neúčast nezmiňoval. Máme další šikovné hráče, kteří ho můžou nahradit. Ale jistě, kdyby hrál, třeba by možná ten gól dal nebo připravil. Ale na to se vůbec nevymlouváme a jedeme dál,“ zdůraznil Holeňák, který v české nejvyšší soutěži odehrál 404 zápasů a vstřelil 21 gólů. Z Liberce má ze sezony 2001/2002 mistrovský titul.