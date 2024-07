Aby splňoval podmínky pro provozování profesionálního fotbalu, musel by podle svazových regulí projít částečnou rekonstrukcí. Podmínek je víc, ale dají se zestručnit na instalaci umělého osvětlení a vyhřívaného trávníku.

Zatím to vypadá tak, že se k tomu majitel stadionu, obec Drnovice, ani zahraniční vlastník klubu moc nemají… Dokonce hrozilo, že už v právě začínající sezoně na něm MFK ani druhou ligu hrát nebude. Svaz nakonec prodloužil podmínku pro splnění úprav o jeden rok.

„Kdyby nám vyšla baráž o první ligu, tak bychom ji hráli v Praze, což by z hlediska Vyškovska nemělo vůbec žádný smysl. Ale Bohemians byl jediný, kdo nám vyšel vstříc. Musíme si uvědomit, že teď už není kam uhnout. Dostali jsme společně s několika dalšími kluby výjimku, přičemž na jejich stadionech se už i pracuje. Musíme dostat k jednomu stolu společně všechny lidi, kteří to mohou ovlivnit. Něco se musí začít dít, jinak profesionální fotbal v tomto regionu ke 30. červnu 2025 končí,“ mj. konstatoval a zdůraznil generální manažer MFK Zbyněk Zbořil.

Světýlka na konci tunelu ale snad stále ještě blikají. Předseda správní rady a.s. Martin Chalupecký potvrdil, že jsou dohodnuta jednání s obcí i městem, která by měla dlouhodobě zablokovanou situaci konečně rozetnout.

„Tím, jak se to vyvinulo, máme teď k dispozici celý rok. Nebudeme předstírat, že to je ideální. Dlouhodobá situace mě vůbec netěší. Když jsme postoupili do druhé ligy, byla to euforie a v takové pozici hodně věcí skousnete a jdete do toho s vizí, jak se vše vyřeší. Dodnes se ale věci moc nehýbou. Čeká nás jednání v následujících týdnech, z nichž vzejdou jasná stanoviska, s čím máme počítat a s čím nikoliv,” řekl Chalupecký

Ten připomněl, že variant, jak situaci řešit bylo víc. Včetně, jak už bylo naznačeno, »hostování« v jiných městech. Ale i to by zřejmě výhledově vedlo spíše k vymizení Vyškova z druholigové mapy. Úpravy městského stadionu ve Vyškově, anebo výstavba nového padly prakticky okamžitě. Takže připustil, že reálnou vlastně zůstala jediná, a to Drnovice.

„Za mě je jediná možná varianta zůstat v Drnovicích. Nemyslím si, že je zazděná takovým způsobem, že by s tím nešlo pohnout. Prostě musí se jednat! My máme ten, v uvozovkách, luxus, že jsme získali zase nějaký čas navíc a ty ledy se můžou pohnout. Ale k tomu potřebujeme právě součinnost všech zainteresovaných, tedy hlavně Vyškova a Drnovic. Pokud se nedomluvíme, pak se s tím tady asi už opravdu nic nedá dělat a bude to přesunuto pravděpodobně do nějakého jiného regionu, kde o to bude větší zájem než tady. Tahle situace netěší nikoho. Jméno Vyškova vozíme do Španělska, hráváme přáteláky na Realu Madrid a hrdě reprezentujeme město. Nemyslím si, že to děláme špatně, nicméně očekáváme větší vstřícnost i proaktivitu města. My v tomto směru chceme být věcnější, aby se některé věci začaly dít. A když se dít nezačnou, pak upřímně nevím, jak tady pokračovat,” sdělil Chalupecký.

Při samotných zápasech sice žádný praktický negativní dopad vidět není, ale v běžném provozu áčka je mírně nepříjemný. Naznačil to trenér Jan Kameník.

„S hráči máme nějaké zázemí ve Vyškově, načež musíme jezdit na tréninky po okolních obcích, které nám vycházejí vstříc. Každý den musíme jet i pětadvacet kilometrů na trénink. Je obrovský diskomfort pro všechny. Jedná se přitom i o mládež, béčko a další družstva. Současný stav je krajně nevyhovující. Přitom máme partnerství s týmem hrajícím španělskou La Ligu (CD Leganés, pozn. red.) a bude se utkávat s Barcelonou nebo Realem Madrid. Je to něco, jako kdyby hokejisté Vyškova měli partnerství s kluby NHL jako Detroit Red Wings nebo Washington Capitals. To je potřeba si také uvědomit. Stejně jako Martin (Chalupecký, pozn. red.) si myslím, že město a klub reprezentujeme dobře. Byli jsme dvakrát blízko postupu do nejvyšší soutěže. Takže to je téma pro celé okolí, abychom do toho společně šlápli. A partnera v podobě města nutně potřebujeme,“ přidal se lodivod A mužstva k burcování po konkrétních vážných a rozhodujících činech a krocích.