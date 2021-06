Pro Vyškov nenápadně historický první druholigový trénink odskákal se švihadlem a protahovacími cviky na zdejším tartanovém oválu.

„Už je všechno v pořádku, ale nechci nic uspěchat. Takže dneska si ještě nezahraju, ale v průběhu týdne už se určitě zapojím na sto procent. Do Vyškova se fakt těším, protože tady jsem prožil docela dobré období. Věřím, že se může opakovat,“ sdělil Lahodný.

V Blansku, které jako nováček druhou nejvyšší soutěž po roce opustilo, patřil mezi hráče základní sestavy. Do ní má podle svého staronového trenéra zřejmě blízko i v MFK.

„Už u nás Lukáš výrazně výkonnostně vyrostl, a proto se dostal do druhé ligy. Určitě nám pomůže na té pozici šest, tedy ve středu zálohy. Na ní tady i potom v Blansku působil velice dobře. A teď už je o dost zkušenější. Při hledání posil je tenhle post u nás jedním z těch stěžejních,“ naznačil kouč Jan Trousil.

Jestliže ten při prvním srazu zcela logicky nechtěl mluvit o nějaké ideální sestavě, pak my si troufneme odhadnout, že velkou šanci v ní figurovat má také kanonýr Pavel Simr. Koneckonců potvrdil to i v modelovém utkání. Dal dva góly a dostal se do řady dalších šancí. Odchovanec Zbrojovky Brno a dlouholetá opora Velkého Meziříčí v Moravskoslezské lize má bohaté zkušenosti i s druhou ligou. Při působení v Jihlavě se dokonce stal králem střelců této soutěže. Ale vzpomenout si, kdy o druholigové body hrál naposledy, to mu udělalo menší problém.

„V Táborsku? Nebo to bylo v Sezimově Ústí? Už fakt nevím, ale co jisté je, že je to strašně dávno. Musí to být už nejméně osm let. Vlastně víc, protože osm let jsem byl ve Valmezu a teď už jsem druhým nebo třetím rokem tady ve Vyškově,“ pátral v paměti.

V otázce na úroveň druhé nejvyšší české soutěže má ale zcela jasno a přiznává, že ji bere jako další osobní výzvu, jakýsi test vlastních možností.

„Bude na trenérovi, jak mě bude využívat, ale já se opravdu docela těším a jsem zvědavý jestli na druhou ligu ještě mám. Co mě tam čeká, si docela dobře dovedu představit, protože ji sleduju. Vždyť Zbrojovka z ní nedávno postupovala a teď tam skvěle hrála Líšeň. Její zápasy jsem samozřejmě sledoval jak jen to bylo možné,“ ujistil vyškovský hroťák.

Jakýmsi testem je druhá liga i pro samotného trenéra Jana Trousila, byť má samozřejmě přebohaté hráčské zkušenosti z nejvyšší soutěže. Ale všechny své trenérské zatím sbíral ve Vyškově v MSFL.

„Ano bude to pro mě novinka a určitá změna. Minimálně to bude dvakrát tolik tréninků. Ve Vyškově budu každý den. Ale to je hodně zjednodušené. Bude to něco, co jsem zažíval jako hráč. Ovšem s jedním podstatným rozdílem. Jako hráč si odtrénujete nebo odehrajete to svoje, vysprchujete se a prakticky za sebou prásknete dveřmi kabiny. To u trenéra nepřipadá v úvahu. Na zápas se musíte dlouho a pečlivě připravit předem a po něm to samozřejmě zase všechno do detailu rozpitvat. Takže to bude časově a i profesně mnohem náročnější. Ale jsme na to s Pepou Mazurou a Rosťou Horáčkem tři, takže věřím, že klukům nachystáme kvalitní servis. A když to chceš trochu osobně, tak fakt se na to moc těším a už aby to začalo,“ zvýraznil vykřičník za touto větou vyškovský lodivod.