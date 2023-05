Tři kola před koncem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se do fotbalového Vyškova může vrátit potřebný klid a pohoda. Pod novým trenérem Janem Kameníkem to vypadá na opravdu svěží čerstvý vítr. Plnění předsezonního cíle – vybojovat minimálně barážovou pozici - se zase zdá být docela reálné, i když na druhé příčce má Vyškov v patách stále ještě smečku pronásledovatelů – Příbram, Líšeň, možná i Duklu Praha, která za MFK zaostává už o pět bodů, a také Varnsdorf s dnešním odpoledním zápasem doma s Táborskem k dobru.

Jan Kameník, trenér MFK Vyškov | Foto: Deník/ Redakce

„Jedeme podle plánu, a jestli mají body z Vlašimi mít nějaký význam, stejně jako z Varnsdorfu, je potřeba je doma potvrdit,“ upozornil trenér Kameník.

Vypadá to, že pro plnění tohoto záměru má v posledních třech zápasech docela hratelné soupeře. A navíc dva doma. V sobotu Olomouc B, ve středu Jihlavu a v posledním kole nastoupí v Chrudimi.

Z vyjádření vyškovského lodivoda po vítězném utkání ve Vlašimi je jasně patrné, že si je vědom i náročnosti tohoto plánu, protože ne všechno zatím v mužstvu funguje tak, jak by si přál.

Čelo tabulky:

1. Karviná 27 15 4 8 52:35 49

2. Vyškov 27 12 9 6 41:28 45

3. Příbram 27 12 8 7 43:29 44

4. Líšeň 27 12 7 8 35:22 43

5. Dukla Praha 27 12 4 11 43:42 40

6. Varnsdorf 26 11 6 9 44:36 39

„Nevstoupili jsme do zápasu dobře, byli jsme trochu ospalí a scházelo nám více pohybu. Nezískávali jsme tolik odražených míčů a nebylo to ono. Dostávali jsme se do tempa delší dobu, dle mého názoru až příliš dlouhou. Mohli jsme se odrazit až zhruba od posledních deseti minut první půlky, v nichž náš výkon už snesl přísnější měřítko,“ řekl mj. v hodnocení zápasu ve Vlašimi.

K postupnému otočení trendu ku prospěchu svého týmu přispěl i sám odvážných střídáním. Už zhruba po půlhodině stáhl Barnabáše Lacíka, kterého nahradil Ondřej Vintr.

„Myslím si, že nám změna pomohla. Barny se do utkání nemohl dostat a cítil jsem, že ztrácíme více míčů a že se na hřišti trochu trápil. Někdy se to tak prostě stane a je to nepopulární gesto. Každopádně nic proti Barnymu, vysvětlím si to s ním, ale viděl jsem, že se trápí a potřebujeme udělat změnu,“ komentoval vydařený tah.

Přednosti jeho týmu se začaly postupně prosazovat a po vedoucím gólu Fahada Baya mohl Vyškov utkání rychle rozhodnout.

„Neřekl bych, že bychom měli dění zcela ve své režii. Byť jsme samozřejmě měli mnohem lepší pasáže hry, kdy jsme dokázali míč podržet a kombinovat s ním. Bylo to i hodně dáno tím, že se Vlašim tlačila směrem nahoru, přičemž my dobře bránili. Právě od pevné obrany jsme se mohli odrazit. Ten gól padl po parádním brejku, ale v té následující pasáži bylo nutné, abychom to skóre uzavřeli druhým a třetím gólem, protože šance jsme na to měli,“ upozornil kouč.

Zároveň i na příkladu jednoho z nejlepších hráčů utkání Alexise Alegueho nepřímo naznačil, co bude třeba v závěru vylepšit a co ostatně trápilo i jeho předchůdce Jan Trousila.

„U každého hráče je potřeba rozdělit výkon na ofenzivu a defenzivu. Do útoku je Alex mimořádný, neboť má klid na míči a zvládne si pro sebe schovat balóny i v těžkých situacích, kdy je pod tlakem soupeře. Je tahový a zároveň má silnou levačku, kterou dokáže narýsovat finální přihrávku či dát gól, a je hladový dopředu. Právě na ta jeho čísla se spoléháme. Ostatní hráči mohou z jeho hry těžit a je obrovským přínosem. Je však potřeba, aby pracoval nahoru i dolů,“ konstatoval Kameník.