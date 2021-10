Zatímco Vyškovští přivezli vysoké vítězství z Příbrami, Severočeši doma utrpěli debakl se Zbrojovkou. Trenér Vyškovanů Jan Trousil ale tento výsledek jako argument nebere.

„Jejich zápas se Zbrojovkou jsme s hráči na videu vůbec nerozebírali a ani rozebírat nebudeme. To by nemělo smysl. Zbrojovka se teď už rozjela a ta síla tam je. Navíc v podvědomí jejich soupeřů je, že hrají proti favoritovi. Ústí ten zápas jednoznačně nevyšel a vybočuje z trendu, který dosud předvádělo. Viděl jsem tři jejich poslední zápasy. Mužstvo tvoří většinou menší hráči, ale velice pohybliví, hodně dobří na balónu, presujou v pěti šesti hráčích nahoře. Než dostali od Zbrojovky šest gólů, inkasovali v osmi zápasech jen osm branek. Tedy jedna z nejlepších obran v soutěži. Měli tam hodně remíz a nedávali góly, ale ani je nedostávali. Takže ten tým je konsolidovaný, jsou takto pohromadě delší dobu. Určitě budou hodně nepříjemní. Vůbec nejde o slabšího soupeře, nebo abychom něco podcenili. Myslím si, že takový zápas, co hráli se Zbrojovkou, se jim už opakovat nebude, a že u nás budou chtít navázat na to, co hráli před tím,“ odmítl vyškovský lodivod, že Ústí bude lehkým soupeřem.

II. liga – F:NL

10. kolo:

MFK Vyškov

– FK Ústí nad Labem

Sobota 2. října, 10.15 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

11. Vyškov 9 3 1 5 17:12 10

12. Ústí n. L. 9 2 4 3 10:14 10

Poslední výsledky:

Příbram – Vyškov 1:4 (1:1)

Ústí n. L. - Zbrojovka Brno 1:6 (1:3)

Jeho dalším argumentem je aktuální stav vlastního kádru. Poté, co se začala vyprazdňovat marodka, přicházejí jiné problémy. Stoper či hrotový útočník Ahmed Fofana a záložník nebo rovněž hrot Marek Vintr dostali v Příbrami čtvrté žluté karty a mají nucené stop. David Krška si na tréninku zlomil zánártní kůstku, Dan Jambor odjel na povinné studijní soustředění a soukromé záležitosti vyřadily z nominace i s pěti góly nejlepšího střelce týmu Bienvenue Kanakimanu.

„Zase se nám to rozpadlo, takže nemáme pět hráčů. Budeme hrát s tím, co nám zůstalo a na lavku vezmeme dva dorostence a kluky z béčka. Když nepočítám ty dorostence a hráče z béčka, tak nám prakticky zbylo dvanáct hráčů. Takže nějaký výběr není. Obrana musí zůstat stejná, zůstali jen čtyři obránci. Na krajích zálohy a v útoku je to jasné, Onra Vintr a Michal Klesa, resp. Pavel Simr a Martin Macej. Takže se budeme rozhodovat, kdo půjde do středu zálohy vedle Jakuba Jambora, jestli Cabadaj nebo Lahodný,“ netajil Trousil pravděpodobnou sestavu.

Šéf vyškovské lavičky spoléhá, že opět zafunguje to, co druholigového nováčka zdobí prakticky od začátku soutěže. To znamená, že se šance tím správným způsobech chopí členové širšího kádru.

„Jsme si vědomi, že nám vypadli kluci, kteří začali v posledních zápasech dávat góly. Takže věřím, že ti, co nastoupí a delší dobu nehráli, budou správně hladoví po fotbalu a že nám zase pomůžou i diváci. Když jsme před čtrnácti dny poprvé vyhráli venku a měli jsme ten brejk potvrdit doma, tak jsme narazili na velice silnou mladou Spartu, která byla lepší. To jsme museli uznat, ale kousali jsme až do konce. Teď jsme přivezli další brejkbol z Příbrami a chceme ho využít,“ zdůraznil trenér Vyškovanů.