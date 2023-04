Klasické „Konec dobrý, všechno dobré“ rozhodně platí i ve fotbale. V předposlední minutě utkání 22. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Vyškov – Třinec zvedl lajnový asistent rozhodčího světelnou tabulku s informací o tříminutovém nastavení zápasu. V té době byl na ukazateli skóre na stadionu v Drnovicích stav 0:1 a domácí byli psychicky na dně. Přesto vítězná euforie po závěrečném hvizdu hlavního arbitra propukla v jejich táboře.

Radost trenéra Jana Trousila. | Foto: MFK Vyškov/Filip Ježek

V 90. minutě přišel rychlý brejk do otevřené obrany, v pokutovém území hostů se pak skvěle uvolnil Alexis Alegue a míč přesně předložil Bienvenue Kanakimanovi, který se v této pozici na malém vápně snad ani nemohl netrefit. Šokovaní hosté nestihli sešikovat obrané řady a za necelé dvě minuty měli míč po téměř stejné akci v síti podruhé. Do ideální pozice nahrála střelci Barnabáši Lacíkovi zase sedmasedmdesátka Alegue. A velkolepý obrat byl na světě!

Tuhle hříčku s vlastními nervy i srdečním svalem fanoušků si ale hráči mohli odpustit. Zejména první poločas odehráli opravdu dobře a měli několik možností jít možná do rozhodujícího vedení, protože nemuselo být jen jednogólové.

Euforie Vyškova! Blamáž s Třincem odvrátil dvěma góly v závěru a slaví tři body

Jen „sestříhaný“ snímek prvního poločasu: ve druhé minutě nepotrestali útočníci ztrátu balónu před vlastním velkým vápnem hostujícího stopera Vojtěcha Braka, minutu poté trefil Cheick Souaré břevno, v sedmé minutě Alegue nepropasíroval balón přes posledního bránícího obránce a reklamaci jeho ruky rozhodčí neakceptoval. Akci ještě zakončoval Lukáš Lahodný, ale ani on brankáře Jiřího Adamušku zblízka neprostřelil. Lépe mohly dopadnout i Alequeho hlavička nebo střely Kanakimany a technická Azize Baya. Naproti tomu hosté se před domácí brankou „osmělili“ jen jedenkrát. Ve 22. minutě brankář Antonín Kinský musel jít pod nohy do pěkné uličky nabíhajícímu Václavu Juřenovi.

„Kluky jsme nabádali, že chceme hned od začátku dát jasně najevo, že my jsme tady doma, že se musíme důrazně tlačit do koncovky, vysoko napadat. A hlavně jít co nejdříve za tím prvním gólem. Musím říct, že první poločas byl z naší strany velmi dobrý. Vypracovali jsme si velké šance, skákalo to tam po brankové čáře, ale bohužel jsme nebyli schopni to tam dotlačit. Proto skončil poločas 0:0. Trápí nás to celé jaro. Ty šance, vyjma zápasu s Duklou, si vypracujeme, ale trestuhodně je spalujeme. Je samozřejmě něco jiného jít do přestávky s vedením 2:0 a mohlo být i vyšší,“ konstatoval po utkání kouč MFK Jan Trousil.

Druhý poločas sice domácí začali v duchu toho prvního, ale hostům se přece postupně dařilo vytláčet hru ze své poloviny. A po hodině hry udeřili. Po centru z trestného kopu se míč dostal k Tomáši Omastovi a ten nechytatelně vymetl levou šibenici domácí branky.

„I to se pořád opakuje, potřetí za sebou. Necháme si dát hloupý gól po standardce, kdy tam stojíme a nedokážeme odvrátit odražený balón. Přijde nádherně trefená šibenice a prohráváme 0:1,“ ulevil si vyškovský lodivod.

Nutno říct, že jeho svěřenci pak pořádně přimáčkli zataženého soupeře. Až k brance se ale domácí přes zahuštěný obranný val dostávali těžko. V 77. minutě určitě uhodit mohlo. Aleque z trestného kopu ze třiadvacet metrů a přímo proti brance ale trefil jen zeď. A ještě větší šanci spálil o čtyři minuty později Kanakimana, který šel téměř od půlící čáry sám na Adamušku. Pak paradoxně, tedy když už se hosté jakž takž vymanili z vyškovských kleští, přišly dva zmíněné domácí smrtící údery.

„Z k.o., jaké jsme dostali prvním gólem, se naši mladí kluci bez vetších zkušeností těžko jen tak otřepou. Musím jim poděkovat za to, že to nevzdali a že bojovali až do té poslední vteřiny. A byli za to odměněni vítězným gólem. Takže znova říkám, ten styl, kterým se kluci prezentují je v pořádku. Vrátili jsme se k tomu, co tu bylo, ale obrovsky mi chybí ty góly, které jsme dávali na podzim s lehkostí a teď se v tom obrovsky trápíme. Ale musím říct, že naše vítězství asi odpovídá tomu, co se na hřišti dělo, i když v tom samozřejmě je obrovské štěstí,“ radoval se po zápase Trousil.

Ten před zápase dostal před tribunou „praktický“ dárek ke svým sedmačtyřicátým narozeninám. Dort. S morálním dárečkem jeho svěřenci dlouho otáleli. Zato je velice cenný. MFK si připsal si první jarní výhru doma v Drnovicích a poprvé ve druhé lize porazil Třinec. A hlavně udržel kontakt se špicí tabulky. Jestli budou dva góly v prodloužení tím správným impulsem ke zvýšení střelecké produktivity, se ukáže už ve středu, kdy je na programu kompletní 23. kolo. Vyškované pojedou k derby do Prostějova.