Jakoby duely s Vyškovem byly pro známého fotbalového trenéra Petra Radu vhodnou rozbuškou jeho impulzivní povahy. Poté co po dubnovém utkání jeho Dukly Praha ve vyškovském azylu v Drnovicích přirovnal tamější poměry k Uzbekistánu, v pátečním utkání druhého kola nové sezony druhé ligy mezi Duklou a Vyškovem se dostal do křížku s trenérem jihomoravského celku Janem Kameníkem, jehož nešetřil ani v následném rozhovoru pro ČT Sport.

Petr Rada, trenér Dukly Praha | Foto: ČTK

O co šlo? V 85. minutě hry, kdy Vyškov vedl na Julisce překvapivě 3:2, se Rada zničehonic ocitl u vyškovské lavičky a řval na trenéra Kameníka. Rozbuškou byl zřejmě předchozí komentář vyškovského lodivoda směrem k rozhodčím, jejichž výroky se mu nelíbily.

Oba koučové následně dostali od hlavní sudí Jany Adámkové žlutou kartu. „Ať se trenér vůbec nemontuje do toho, aby se hrálo fér. Ať se do toho vůbec nemontuje. Mě to uráží. Nikdy jsem to nedělal, nikdy to dělat nebudu a ještě takto mladý kluk, aby si něco takového dovolal, to určitě ne,“ rozčílil se po zápase do kamery ČT Sport na adresu jedenačtyřicetiletého Kameníka Rada.

Redaktor se následně pokoušel trenérovi Dukly položit doplňující otázku, ale Rada mávnutím ruky a odchodem rozhovor ukončil.

Ke kontroverzní situaci ze závěru utkání se vyjádřil i Kameník. „Trenéra Rady si velmi vážím, kéž bych v kariéře dosáhl tolik co on. Na druhou stranu jsem tam cítil nespokojenost, určitě jsem to namířil na něj, takže znovu opakuji, velká úcta před velkým trenérem. Určitě v tom nebylo nic osobního,“ pravil smířeně Kameník.

Ten měl taky po utkání na rozdíl od svého protějška důvod k radosti, protože jeho svěřenci vyhráli šlágr druhého kola 4:2 a zůstávají stoprocentní.

