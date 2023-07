Lépe zvládnutý šlágr kola si přát nemohli. Fotbalisté Vyškova předvedli na legendárním stadionu Dukly Praha na Julisce ofenzivní smršť, díky níž slaví v předehrávce druhého kola triumf 4:2 a první výhru na Julisce v klubové historii. Svými prvními dvěma góly ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE k výhře notně přispěla letní útočná akvizice Idjessi Metsoko. Vyškov tak zůstává po dvou kolech stoprocentní.

Fotbalisté Vyškova (na snímku v bílých dresech) vyhráli na stadionu Dukly Praha 4:2. | Foto: Jan Sláma

„Musíme se podívat na to, proč jsme inkasovali dva góly, je třeba být pozornější. Ale moc mě těší, že jsme se na Dukle prosadili čtyřikrát. Celkově mám proto z tohoto zápasu radost," pověděl do kamery ČT sport trenér Vyškova Jan Kameník.

Jeho svěřenci měli ideální vstup do utkání, když už ve třetí minutě otevřel skóre Metsoko. Dukla se ovšem rychlou obdrženou brankou zaskočit nenechala a o sedmnáct minut později srovnal přesnou střelou Pavel Moulis.

Těsně před poločasem však zasadil domácímu celku, který se řadí mezi spolufavority soutěže, těžkou ránu Filip Štěpánek. Kapitán Vyškova se ve 44. minutě prosadil díky teči jednoho z domácích bránících hráčů. „Inkasujeme úplně zbytečně, znovu jsme se nevyvarovali chyb," láteřil známý trenér Dukly Praha Petr Rada.

Po změně stran mu bylo ještě hůř. V 52. minutě totiž ukázal své rychlé nohy Metsoko, jenž se dostal přes obránce i brankáře Dukly Šťovíčka a z takřka nulového úhlu poslal míč do branky. „Metsoko roste zápas od zápasu. Dokázal se prosadit už v přípravných duelech, v prvním kole proti Příbrami to nevyšlo, ale teď se ukázal. Má před sebou dobrou budoucnost," ocenil letní posilu Kameník.

Duklu vrátil zpět do hry v 65. minutě kapitán Jan Peterka přesnou ranou do šibenice, ovšem poslední slovo měli hosté. V první minutě nastavení se prosadil hlavou do protipohybu brankáře Dukly Fahad Bayo. „V prvním poločase jsme nehráli dobře, ale za druhou půli si výhru zasloužíme," radoval se Kameník.

Vyškov tak setnul po Příbrami i dalšího zvučného soupeře a po dvou kolech F:NL zůstává stoprocentní.

Dukla Praha - MFK Vyškov 2:4

Poločas: 1:2.

Branky: 20. Moulis, 65. Peterka – 3. Metsoko, 44. F. Štěpánek, 52. Metsoko, 90+1. Bayo.

Rozhodčí: Adámková – Dohnálek, Líkař.

Žluté karty: 68. Peterka (DUK), 79. Hašek (DUK), 85. P. Rada (trenér) (DUK) – 65. Ramathan (VKV), 74. Bayo (VKV), 76. Lahodný (VKV), 85. Kameník (trenér) (VKV), 88. Jícha (VKV)

Dukla Praha: Šťovíček – Ullman (68. Barac), Hašek, Jeřábek (60. Červenka), Ludvíček – Peterka /K/, Kozel – Moulis (76. Hrubeš), Špatenka (46. Škoda), Zeronik (60. Šebrle) – Matějka.

MFK Vyškov: Jícha – Ilko, Štěpánek /K/, Ramathan, Lahodný – Mafwenta (90+3. Červeň), Vintr (63. Bayo), Souaré – Diallo (63. Touré), Metsoko (82. Lacík).