„Doba tehdejších Drnovic, to bylo samozřejmě ještě o nějaké stupínky výš, ale ta atmosféra, emoce, radost hráčů z toho, že splnili svůj sezonní plán, to určitě srovnatelné je. Jen mě trochu mrzí, že si to nemohl užít Pepa Mazura, kterého těsně před utkáním upoutala na lůžko nemoc. I on tehdy asistoval Večeřovi,“ připomněl bývalý gólman Horáček.

Ke srovnávání má se svými nejen drnovickými zkušenostmi, dlouho působil například ve Zbrojovce, stoprocentní oprávnění. Navíc ve Vyškově už je už delší dobu.

„V tuto chvíli je to hlavně velká radost a za mě i takový větší zázrak. To, co tady Honza Trousil a kluci na hřišti spolu s vedením klubu dokázali. Před startem druhé ligy si nikdo neuměl ani představit, že dvě kola před koncem budeme mít 34 bodů a budeme v klidu zachránění. Myslím si, že to není náhoda, ale je to o tom, že toto mužstvo opravdu mělo hlavu a patu a hrálo výborně,“ ujišťuje asistent s trenérskou profilicencí A. Tedy nejvyšší.

I průběh samotného utkání jeho slova o tvrdé odvedené práci dokladuje. Jihlava předvedla fotbalově velmi solidní výkon, ale víc než jeden gól jí Vyškovští nepovolili. A i ten padl s nešťastnou tečí obrany. Proti rychlosti mladíků a dirigentským schopnostem šéfa a kapitána mužstva Matúše Lacka postavili bojovnost a mimořádnou touhu po záchraně. Odměnou jim byl vítězný gól Filipa Štěpánka v samotném závěru zápasu.

Stadion v Drnovicích zase zažil velkou slávu. Vyškov tam zachránil II. ligu

„Asi to není jen tak samo s sebou nebo náhoda. Honza to řekl klukům v kabině, že ta síla je z mužstva cítit. Jsem ve fotbale čtyřicet let a upřímně říkám, ta soudržnost týmu je tady opravdu velká. Ta parta si sedla, trenér to dal neskutečně dohromady a charisma drnovického stadionu k tomu, tak to je prostě bomba!“ upozornil na další souvislosti mimořádného úspěchu MFK.

Celý tým i někteří členové vedení si po utkání dali společný oběd s gratulací k padesátinám vedoucímu mužstva Martinu Nedělovi. Oslavy postupu samozřejmě přijdou na řadu také, ale zkušený kouč musí upozornit, že dohráno ještě není…

„Hlavně jsme hned po utkání hráčům řekli, že pořád ještě máme před sebou dvě kola, která jsou důležitá. I když možná ne až tak, jako třeba tento zápas s Jihlavou. Ale nechceme v nich udělat nějaký průšvih, který by celkový úspěch nějak pošramotil. I když určitě dostanou šanci ti, co zatím hráli méně. Oslavy to budou veliké. A zasloužené. Něco máme slíbeného od vedení klubu po příštím zápase s Duklou. A myslím si, že to opravdu bude velké, protože ty emoce v tomto vyškovském mužstvu jsou naprosto zřetelné. A taky proto, že se tady opravdu udělal obrovský kus práce,“ znova Horáček pochválil veškeré své kolegy.