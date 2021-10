V každém případě je jasné, že pro vyškovskou stranu půjde o výjimečné utkání. Trenéra Jana Trousila si i mladší fanoušci ještě pamatují ze zbrojováckého dresu, asistent Josef Matura má z Brna titul mistra republiky, dlouho byl se Zbrojovkou úzce spjatý i trenér brankářů Rostislav Horáček. A co teprve hráči! Aktuálně z Brna přišli dvojčata Vintrova, bratři Jamborové a brankář Martin Šustr. Prvoligové ostruhy tu získával kanonýr Pavel Simr.

II. liga – F:NL

11. kolo:

Zbrojovka Brno – MFK Vyškov

Pátek 16. října, 17.00 hodin, městský stadion v Králově Poli, Srbská ul.

Postavení v tabulce:

1. Zbrojovka 10 8 1 1 22:9 25

10. Vyškov 10 4 1 5 18:12 13

Poslední zápasy:

Vyškov - Ústí nad Labem 1:0 (0:0)

Zbrojovka - Sparta B 2:1 (1:0

„Já se ale od myšlenek na výjimečný zápas musím oprostit, protože těch telefonátů, zpráv a dotazů na toto téma je opravdu moc. Všichni to musíme dát pryč, celý realizák (realizační tým, pozn. red.) i kluci. Celý týden vtloukám klukům do hlav, ten zápas musí brát jako každý jiný, že to bude o jejich hlavách. Pokud to tam budou mít, tak je to na průšvih. Nesmí tam být taková ta přemotivovanost, aby nám to nesvazovalo nohy, ale naopak,“ naznačil Trousil, čemu věnoval významnou část přípravy na atraktivní zápas.

Trochu paradoxně měl tentokrát méně problémů s odhadem soupeřovy sestavy, než má s poskládáním vlastního týmu. Počítat zase nemůže s Martinem Macejem, jemuž se obnovilo zranění, a v týdnu laborovali s virózou dva hráči z ústecké sestavy a nad jejich startem visí otazník. Naopak po „žlutých“ trestech mohou hrát Ahmed Fofana a Marek Vintr. Z dlouhodobých marodů se do tréninkového procesu postupně začínají zapojoval Ladislav Hanuš a vyškovský odchovance Karel Jaroš.

„Troufám si říct, že jména, která proti nám vyběhnou, jsme vytipovali na sto procent. Kluci mají pravděpodobnou sestavu Zbrojovky od středy vyvěšenou na nástěnce. Jediné, co tam je s malým otazníkem, tak kdo půjde na hrot místo vykartovaného Řezníčka. Jestli Hladík nebo Přichystal,“ s úsměvem netajil vyškovský kouč.

Páteční zápas se bude hrát na stadionu v Srbské ulici od 17.00 hodin a za přítomnosti televizních kamer. Pro většinu vyškovských hráčů to bude televizní premiéra. I tady Trousil hráčům zdůrazňoval, aby na to nemysleli.

„S kamerami mají zkušenost vlastně jen Pavel Simr, Michal Klesa a nejčerstvěji Martin Šustr. Větší roli možná může hrát, že jako poloprofíci se někteří budou muset uvolnit dřív z práce, nebo si vzít dovolenou, protože se hraje v pět hodin a my tam musíme být dvě hodiny předem. Ale věřím, že si všechny tyhle okolnosti kluci vezmou k srdci a hlavně, že si to přeberou v hlavách, a že do Brna pojedeme jako k běžnému ligovému zápasu. Ano, je to pro nás trochu složitější, ale chceme utkání důstojně zvládnout,“ zdůraznil Trousil.

