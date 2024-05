Co všechno tedy je na straně Vyškovanů. Ti se dlouhodobě pohybují na samotné špici druhé ligy, proto rozdíl v postavení v tabulce a bodový odstup. Pak momentální forma obou týmů. Jihlava sice zahájila druhou ligu s velkým ambicemi, nebo možná přáními. Po pátém kole dokonce před Vyškovem soutěž lepším skóre vedla (čtyři vítězství jedna remíza), ale aktuálně bojuje o záchranu. A do třetice je to i její jarní bilance na hřištích soupeřů, odkud z pěti utkání nepřivezla ani bod. Dokonce je v samostatné tabulce venkovních utkání s osmi body nejhorší.