Úvodní minuty naladily diváky na střelecké hody. Už při prvním útoku Dukly při centru zleva předskočil Jan Pázler domácího brankáře Antonína Kinského a míč z jeho hlavy orazítkoval tyčku. Domácí odpověděli ještě svižněji. Ve třetí minutě hned třikrát. Nejprve obránce Pavol Ilko v gólové šanci přestřelil branku, pak Ondřej Vintr trefil z pravé strany přední tyčku a odražený balón poslal zleva pravačkou do břevna Michal Klesa.

Gólových šancí pak sice ubylo, ale vzruchu na trávníku i před brankami bylo pořád dost. Oba týmy se tlačily do útoku. U hostů se činil zejména Seung Kim, který dvakrát pálil těsně mimo. Několik dobře rozehraných akcí s míči za obranu nebo průnikovými přihrávkami na obou stranách hráči nedotáhli nebo je zastavily milimetrové ofsajdy. V době, kdy už rozhodčí signalizovali prodloužení první půle, vypálil ze třiceti metrů Arnaud Konan a Kinský musel vytáhnout jeden z parádních zákroků, aby nenápadnou a o to více nebezpečnou ránu vytáhl nad břevno.

Obě mužstva si snahu o útočný fotbal přenesla i do druhé půle. A bylo se na co dívat. Hosté rychle zahrávali rohový kop, domácí zahrozili hlavičkou Bienvenuue Kanakimany. Ten pak v 57. minutě dostal přihrávku, jakou potřebuje. Kolmici do běhu. Rychlým odpichem se odpoutal od obránce a nekompromisně křížem prostřelil Štefana. Domácí po vstřelené brance ještě ožili. Pojistku na jejich vítězství mohl dát v 71. minutě Klesa, ale z otočky zblízka už podruhé v utkání trefil břevno.

Paní Štěstěna jako by Vyškovanům výhru nepřála. Po rychlém brejku hostů se vpravo uvolnil Marek Červenka a Kozel z běhu zblízka tečoval míč do sítě. Hned po vyrovnaní trefil David Moučka tyčku a v devadesáté minutě ještě střídající František Matys hlavou spojnici tyče a břevna.

Podle průběhu hry by remíza mohla kvalitě týmů odpovídat, ale na nastřelené tyče a břevna Vyškov vyhrál 5:1…

„Odjíždíme s bodem, který možná svým způsobem ani není zasloužený, protože domácí měli šance. Ale ani my jsme se neprezentovali nějakým ustrašeným výkonem. Prostě byl to otevřený fotbal a jsem rád, že jsme to po tom gólu nezabalili a vyrovnali. To, že jsme měli štěstí, to k fotbalu prostě někdy patří,“ kvitoval spokojený kouč Dukly Bohuslav Pilný.

II.liga – F:NL

30. kolo:

MFK Vyškov – FC Dukla Praha 1:1

Poločas: 0:0. Branka: 57. Kanakimana – 85 Kozel. Rozhodčí: Kotala – Dresler, Mikeska. ŽK: Štěpánek, Ilko, Vintr, Srubek – Kozel, Breda. Diváků: 448.

Vyškov: Kinský – Ilko, Harušťák, Srubek, Němeček (73. Oulehla) – Štěpánek (73. Matys) – Klesa (82. Macej), Ackroyd (68. Jambor), Moučka, Kanakimana (68. Lacík) – O. Vintr. Trenér: Jan Trousil.

Dukla: Štefan – Matoušek, Peterka, Konan (58. Kovernikov), Cienciala – Šebrle, Seung Kim (69. Breda), Barac, Kozel, Buchvaldek (82. Hrubeš) – Pázler (58. Červenka). Trenér: Bohuslav Pilný.