Přestože komentátor televizního utkání druhého kola druhé fotbalové ligy Dukla Praha vs. MFK Vyškov připsal důležitou druhou branku Moravanů Filipu Štěpánkovi, má kapitán MFK jako první oficiálně uznaný svůj letošní první gólový zásah až ten z utkání s Kroměříží.

Filip Štěpánek, kapitán fotbalistů MFK Vyškov. | Foto: Filip Ježek

Do sítě Hanácké Slavie poslal třetí balón. Vyškov pak v derby rozdrtil soupeře 5:1. Výmaz své pražské trefy bere vyškovský stoper s nadhledem.

„Fakt, oni mně to nepřipsali? Takže ten gól minulý týden na Dukle se mi gól nepočítá? Všichni už mně gratulovali. Já jejich přání odmítal a brzdil, že to byl vlastní. Ono to možná opravdu letělo mimo a soupeř to tam srazil. Dnešní gól už je jasný a mám z něj o to větší radost. Jsem rád, že to byl ten uklidňující gól,“ usmíval se po zápase.

Jeho přesná hlavička v 71. minutě po centru Pavola Ilka z rohového kopu opravdu znamenala definitivní zlomení odporu slavistů. Ti za stavu 2:0 měli nějaké šance a moc si přáli koncovku zápasu zdramatizovat.

„Dobře jsme do toho vstoupili, v první minutě dali gól. Pak jsme si průběh hlídali, nikam se nehnali. Pasáž po druhém gólu ale asi z pohledu diváka nevypadala úplně ideálně. Já po každém gólu říkám, že máme hrát jako za stavu 0:0. Po druhé brance jsme začali trochu spát. Stálo při nás ale štěstí, v kritických momentech jsme to zvládli. Nakonec 5:1 je krásný výsledek. Na druhou stranu mě ten jeden inkasovaný gól mrzí. Máme se pořád kde zlepšit, ale po takové výhře bude radost pracovat,“ naznačil, že ví, že přes krásný výsledek nebylo v zápase v pořádku úplně všechno.

Nicméně pobyt na samé špici pořadí FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se mu samozřejmě zamlouvá.

„Je to příjemné, ale ano, veřejnost i soupeři na nás teď budou nahlížet jako na favorita. Trenér nám něco takového připomínal už před zápase. Tedy že porážkou silné Příbrami i Dukly bude Kroměříž ještě těžší než ty dva předchozí, protože od nás všichni očekávají výborný výkon. Ona to není jednoduchá pozice, ale dnes jsme se s tím vypořádali dobře. Slyšel jsem navíc, že nejsme jediní s devíti body. Jestli chceme hrát nahoře, tak musíme takto bojovat. Tři utkání, devět bodů. To nejde jinak! (úsměv) Můžeme se radovat, ale hraje se hned o víkendu. Od zítřka musíme zase makat,“ připomněla čtyřiadvacetiletá opora zadních řad MFK Vyškov.