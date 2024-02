Výkon brněnských fotbalistů měl sice nedostatky, ale svého soka Zbrojovka jasně přehrála. „Byl to docela náročný zápas, v první půli nám vycházel presink a byli jsme efektivní. Jen jsme měli ještě víc podržet balon,“ hodnotil duel na klubovém webu záložník Jan Hellebrand.

Tři branky stihl brněnský celek do 34. minuty, když se trefili Denis Alijagič, právě Hellebrand a Adam Fousek. Po hodině hry ještě zvýšil střídající Jakub Řezníček, vzápětí jen korigoval skóre Boris Turčák. „První poločas byl dobrý, výborně jsme dohráli situace, které jsme si dobrou kombinací připravili. Ve druhé půli byla aktivita soupeře větší, my jsme byli víc v bloku. Utkání jsme měli pod kontrolou, je jen škoda, že jsme nedohráli některé situace a nepřidali tak další branky,“ popsal zápas brněnský trenér Tomáš Polách.

Zbrojovácká výprava se po utkání vrátila do Brna, po dvou dnech volnech začne fotbalistům finální fáze přípravy na jarní start FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, který je čeká 2. března na hřišti pražské Dukly. „Příprava byla delší, hodně zápasů. Teď už čekáme na ligu a doufám, že jsme připraveni, že start zvládneme a na Dukle vyhrajeme,“ přál si Hellebrand.

Brněnským trenérům už pozvolna krystalizuje základní sestava pro úvodní jarní duel, ovšem stále vyhlížejí doplnění týmu. „Věřím, že se mužstvo ještě posílí a přijdou hráči, kteří zvednou kvalitu. Na soustředění nás nebylo úplně moc, hráči se zdravotními problémy zůstali doma. Věřím, že směrem k lize budeme silnější,“ uvedl Polách.

Kvůli zdravotním potížím chyběli v Senci například Jakub Šural, Ondřej Pachlopník nebo Jiří Texl. „To byl jediný zádrhel, že celé mužstvo nebylo pohromadě, tomu jsme některé tréninky uzpůsobili,“ podotkl trenér. „Měli jsme výborné podmínky, kvalita umělky mohla být mírně lepší, ale celkově to splnilo cíl, takže super,“ hodnotil Polách soustředění.

O základní sestavu si hlasitě říká právě Hellebrand, jenž třikrát v posledních třech utkáních nastoupil od úvodní minuty. „Samozřejmě jsem šťastný, ale musím to každý zápas prokazovat a ukázat trenérům, že na to mám,“ poznamenal jedenadvacetiletý záložník.

V sobotu od dvou hodin odpoledne Zbrojovka sehraje domácí generálku s olomouckým béčkem, jemuž v závěru podzimu podlehla 0:1. Hrát by se mělo na hlavním stadionu. „Stoprocentně bychom už po návratu chtěli na přírodní trávu a budeme ladit věci, které nás ještě trochu zlobí. Laciné ztráty v přechodu, chybí nám větší klid v kombinaci. A musíme pracovat i na defenzivě, dostáváme docela laciné branky,“ prohlásil Polách.

Komárno - Zbrojovka 1:4

Poločas: 0:3. Branky a nahrávky: 61. Turčák – 9. Alijagič (as. Hellebrand), 15. Hellebrand (as. Alijagić), 34. Fousek, 60. Řezníček (as. Fousek).

Zbrojovka Brno: Sváček – Koželuh, Pernica (73. Toman), Endl, Gyamfi (53. Potočný) – Kronus (46. Granečný), Hellebrand (46. Řezníček), Hamza, Smejkal (46. Nový) – Fousek, Alijagič.