Vítězstvím 2:0 v zápase 16. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY srovnali fotbalisté MFK Vyškov letošní vzájemnou zápasovou bilanci s Duklou Praha na 2:2. Fakticky jsou na tom ale o hodně lépe. Zimní přestávku prožijí v čele tabulky druhé ligy a se čtyřbodovým náskokem před svým pražským rivalem.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, 16. kolo, MFK Vyškov (bílé dresy) - Dukla Praha 2:0. | Foto: Michal Málek

Čtyři zápasy za rok je hodně a dost na to, aby se soupeři vzájemně důkladně poznali. A také šlo o hodně. Snad proto i opatrnější začátek s jedinou vážnější možností ohrozit soupeřovu branku. V 16. minutě šlápl hostující kapitán Jan Peterka na patu do šance unikajícímu Fahadu Bayovi. Žlutá karta byla možná mírný trest, ale trestný kop ze 23 metrů rozhodně dost velký. Bohužel pro domácí Check Souaré z něj nastřelil jen zeď hráčů soupeře.

Na druhé straně se pokusil domácího brankáře Jana Stejskala překvapit střelou z více než třiceti metrů Roman Holiš. Vypadala dobře, ale domácí strážce branky ji měl evidentně pod kontrolou. A pak už přišly chvíle, které zápas rozhodly.

Ve 25. minutě zpackal Holiš malou domů a domácí získali zadarmo rohový kop. Centr Pavola Ilka z pravé strany posunul hlavou Filip Štěpánek, v pádu udržel míč v ohni Idjessi Metsoko a na zadní tyči pak dotlačil balon do sítě Fahad Bayo. O šest minut později po Souarého odkopu si míč za polovinou hřiště zpracoval Štěpánek a šel s ním neohroženě vpřed. Hostující defenzíva před ním otevřela dálnici až před vlastní velké vápno.

Domácího kapitána vlastně donutila ke střele, kterou levačkou zvládl výborně. Žádná pumelice, ale technická střela s odrazem o tyče. „Do utkání jsme nevstoupili špatně. V úvodu jsme Vyškov nepustili do žádné šance. Dařilo se nám dobře kombinovat a držet míč, ale utkání bohužel rozhodly naše individuální chyby, které soupeř potrestal,“ rmoutil se po zápase trenér Dukly Petr Rada.

Další taktický prohřešek hostů pak v samém závěru prvního poločasu Bienvenue Kanakimana už nepotestal. Šel sám na brankáře Jana Šťovíčka z půlky hřiště, ale jeho obstřel gólman Dukly zneškodnil. „Vyhráli jsme 2:0 a získali jsme důležité tři body. Řekl bych, že utkání jsme v určitých pasážích zvládli velmi dobře, takže hodnocení je jednoznačně pozitivní. Na druhou stranu je potřeba říct, že Dukla na nás byla velmi dobře připravená a měli jsme problémy ve středu pole, kde nás byli schopni nějakým způsobem přehrávat a dostávali se ve své kombinaci dál, než jsme předpokládali. Pak rychle dávali balon do stran a tam nás přečíslovali. Postupně se ale náš pohyb trošku zlepšil, o něco líp jsme dostupovali a dokázali víceméně tu jejich ofenzivní část eliminovat. A samozřejmě byli jsme efektivní v koncovce,“ řekl po zápase trenér MFK Jan Kameník.

"KAT" NA HŘIŠTI

Do druhého poločasu vyslal Rada na hřiště hned tři nové hráče včetně pohárového „kata“ Vyškovanů Lukáše Buchvaldka. Právě ten se hned po třech minutách dostal k nebezpečné dorážce po rohovém kopu, ale míč poslal nad branku. S čerstvými muži Dukla zvýšila otáčky, nepříjemně se tlačila do pokutového území domácích a některé další závary po centrech, jak naznačil Kameník, byly hodně nebezpečné. Největší šance ale přišla po zaváhání brankáře Stejskala, kterému uvnitř velkého vápna uskočil míč, ale nakonec jej stačil rukama sebrat z nohy Lukáše Matějky.

Domácím pak hra hostů s otevřenou obranou vyhovovala a měli větší šance. Golden Mafwenta ale sám na velkém vápně přesně zakončit nedokázal a ve velice slibně vypadajícím brejku dvou na jednoho Metsoko Kanakimanovi přihrát nedokázal.

Domácí se postupně začali věnovat převážně kontrole míče a skóre, což jim mohl v poslední minutě zkomplikovat zase Buchvaldek, ale kterého tentokrát skvělým zákrokem v šibenici vychytal Stejskal. Ten pak reflexem zneškodnil i nebezpečnou dorážku.

3:0 to nakonec být mohlo. V nastavení se sám před Šťovíčkem objevil střídající Kessy Coulibaly, ale slabou střelu mu poslal do těla. „Řekl bych, že jsme si to trochu zkomplikovali sami tím, že jsme zápas neuzavřeli dříve. Scházela tomu třetí branka. Beny (Kanakimana - pozn. red.) ji mohl dát ještě v prvním poločase a také ve druhém jsme tam měli nějaké situace, které mohly skončit lépe. I proto se závěr odehrál trochu ve větší hektice, kdy nás tam podržel gólman Stejskal a v poslední minutě jsme tam měli ještě jednu velkou šanci. Sečteno podtrženo, jsme rádi za ten výsledek. Hráči to odpracovali velmi dobře, kulisa fanoušků byla fantastická a docela jsme si to užili. A od zítřejšího dne se budeme připravovat na další část sezony,“ dodal Kameník.