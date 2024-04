Po silnici přes Nemojany je to z Habrovan do Račic necelých deset kilometrů, přes les to…

Co to připomíná? Vám mladším asi nic moc, ale těm, co ve fotbale už něco pamatují určitě výroky velkého fotbalového experta a slavného trenéra Tomáše Pospíchala o tom, že »fotbal nemá logiku«.

Nicméně stejně jak z hlasu mladého vyškovského kouče po Zbrojovce bylo cítit zklamání, tentokrát ty vyzařující emoce i další slova byly jednoznačně pozitivní.

„Jsme velice rádi a šťastní, že máme tři body, které jsme potřebovali. Hráli jsme podruhé za sebou doma, přičemž minule jsme nedokázali naplno bodovat. Tentokrát se to podařilo. Hráčům patří poděkování za to, jak si za vítězstvím ve druhé půlce jednoznačně šli,” zdůraznil Kameník.

K většímu klidu pro koncovku postrádal jen potvrzující třetí gól, na který si jeho svěřenci vytvořili více šancí. Tu největší asi Litevec Raimonds Krollis, pro něhož ale měl jen slova chvály.

„Výrazně přispěl k výhře. Od toho tam útočník je, a proto jsme ho angažovali. Navíc má skvělý charakter a pracuje pro tým. Věřím, že si formu v následujících pěti kolech udrží a stále nám bude platný,” dodal Kameník na adresu dvougólového střelce.

Až na konkrétní otázku novinářů pak nepřímo upozornil i na svůj podíl na Krollisově produktivitě, výkonu a vítězství. Tedy, že chtěl hrát vyloženě na dva útočníky a ke Krollisovi vysunul dosud trochu »nenápadného« Antonína Svobodu.

Krollis měl střídat, místo toho dal vítězný gól. Vyškov porazil Varnsdorf

„Vycházelo to ze strategického plánu, který jsme pro tento zápas měli, prostě hrát na dva útočníky. Doma se to nabízí a věděli jsme, jakou typologii hráčů má v defenzivě soupeř. Tomu jsme víceméně přizpůsobili naše rozestavení a taktiku a věřil jsem, že propojení Krollis – Svoboda zafunguje. Tonda pracuje velmi příkladně a jde si za tím, aby týmu pomáhal. Je to odraz jeho charakteru, do fotbalu dává všechno a pro nás je skvělé, že akceptuje v rámci toho rozestavění jakoukoliv pozici. Typologií je samozřejmě více útočník, ale je schopný odpracovat to kdekoliv. Dnes to byl velmi slušný výkon, dostal se do šancí, ale správně vypomáhal i v defenzívě,“ chválil vyškovský lodivod.

Bezprostředně po utkání samozřejmě ještě neznal výsledek zápasu Dukla Praha – Olomouc B 0:3, a přestože se mu dá věřit, že v průběhu soutěže v podstatě tabulku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nesleduje, tak teď se mu na ni určitě dívá velice dobře, anebo o mnoho líp než před týdnem.

„My chceme využít energii, která v tom týmu teď je, atmosféra se těmi posledními výsledky zlepšila. Pro nás je to motivace dál dobře pracovat a věřit tomu, čeho chceme dosáhnout a víme, co nás k úspěchu může přivézt. Dneska jsme k tomu udělali další krůček. Musíme si plnit ty věci, které máme v plánu a uvidíme, kam nás to vyveze,“ naznačil trenér MFK.

I tohle by Pospíchal určitě podepsal…