Hosté ze severu Moravy přijeli do Drnovic v pozici předposledního týmu tabulky, který ve čtrnácti předchozích zápasech nastřílel jen deset gólů. Když pak již ve druhé minutě hned první domácí střela z kopačky Ondřeje Vintra skončila v jeho síti, tribuny očekávaly jasnou záležitost MFK. Jenže za půl minuty už lovil míč z branky i domácí gólman Štěpán Spurný po tečované hlavičce Václava Juřeny. Na domácí padla deka a naopak hostům se očividně zvedlo sebevědomí. Ve hře dopředu byli přímočařejší, u všech balónu byli dřív, ovládli střed pole a prakticky až do konce Vyškovany nepustili do nějaké výraznější šance.

II. liga - F:NL

15. kolo:

MFK Vyškov – FK Třinec 1:4

Poločas: 1:2. Branky: 2. Ondřej Vintr – 3. Juřena, 44. Ba Tidiane, 52. Omasta, 86. Javúrek. Rozhodčí: Švagr – Šimáček, Líkař. ŽK: O. Vintr, Amadou, Srubek – Foltyn. Diváků: 581.

Vyškov: Spurný – Ilko, Štěpánek (62. Lahodný), Srubek (84. Fofana), Klesa – Slaměna, Cabadaj (62. Macej), Amadou, Ondřej Vintr – Marek Vintr (73. Dan Jambor) – Simr. Trenér: Jan Trousil.

Třinec: Adamuška – Foltyn, Ba Tidiane, Bedecs, Hýbl – Omasta, Weber (76. Steinhübel), Habusta (90. Pucher), Kania (82. Javúrek) – Juřena, Petráň (90. Buneš). Trenér: Martin Zbončák.

„Vstup výborný s gólem na 1:0. Nevím, proč potom třicet vteřin po rozehrávce nejsme schopní uhlídat jednoho hráče ve vápně. Speciálně na to jsme se připravovali. Upozorňovali jsme, že mají dva útočníky, Petráně s Juřenou, kteří budou čekat na dlouhé balony, ve kterých jsou silní. A hned při první příležitosti z toho dostaneme gól,“ nechápavě kroutil hlavou trenér MFK Jan Trousil.

K jakés takés hře se pak jeho svěřenci dostali až po půlhodince. Nejblíž ke gólu byl Ondřej Vintr, ale jeho křížná střela ve 27. minutě cíl nenašla. K zakončení se mohl dostat i Pavel Simr, ale místo hlavičky ještě přihrávkou hledal spoluhráče. V poslední minutě si domácí obrana dovolila další nedůslednost a gólem ji za to potrestal hlavičkou přímo z rohového kopu stoper hostů Djiby Ba Tidiane.

Přání dostat se ke své hře pak pro domácí tábor definitivně padlo brzy po přestávce. Za obranu zapadl dlouhý nákop, Tomáš Omasta z něj dostal míč před sebe do běhu a opět s pomocí teče skóroval za vzdálenější tyčku.

„O půlce jsme se bavili o tom, že jestliže nebudeme vyhrávat osobní souboje v obraně, tak nemáme šanci na zvrat. Ale stejně pak necháme otočit se hráče s míčem, který to dal na rozběhlého spoluhráče z druhé vlny. Pak už to byla hektika a nepomohlo ani střídání,“ konstatoval Trousil.

Poslední hřebíček do vyškovské „rakve“ pak zatloutl nejlacinější brankou těsně před koncem Jan Javůrek. Na hrbolatém terénu přeskočila přihrávka nohu brankáře Spurného a Javůrek měl před sebou prázdnou klec.

„My jsme věřili, že tady něco uděláme. Viděl jsem, jakou kluci mají chuť. A taky jsme si byli vědomi, důležitosti tohoto utkání. Kdyby, nedej Bůh, nám Vyškov odskočil na deset bodů, tak by to pro nás bylo dál opravdu hodně těžké. Kluci to měli v hlavách a nic jsme nepodcenili, přijeli jsme už včera. Naštěstí se nám hned podařilo vyrovnat. Potom, myslím, že jsme v průběhu celého utkání byli lepší. Vyškov se dneska trápil, ve všech řadách, vůbec mu nešla rozehrávka. My jsme toho využili, byli jsme produktivní a měli jsme i další šance. Takže spokojenost je veliká,“ usmíval se po utkání třinecký lodivod Martin Zbončák.

„Je to samozřejmě obrovská facka. Třinec vyhrál zaslouženě. My pořád hledáme nějakou sestavu, teď mám proti minulému utkání vypadli čtyři hráči. Ale stejně si myslím, že kdybychom vedení udrželi třeba deset minut, tak že by se kluci uklidnili a hráli bychom tu svoji hru. Je pro mě velkým zklamáním, jakým způsobem jsme působili v defenzívě. Naprosto bez agresivity při těch jejich nákopech. To jsme prostě nezvládli, a proto jsme byli po zásluze potrestaní,“ shrnul hodnocení Trousil.