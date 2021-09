„Návrat Kršky je pro nás moc dobře, protože ve středu zálohy jsou pořád potíže. Tomáš Cabadaj má stále problémy s nohou, a proto taky v posledních dvou zápasech musel střídat. Lahodný už tři týdny trénuje, ale pořád mu něco chybí. Potřebuje ještě potrénovat, ale ve stavu, aby vydržel šedesát minut už je. Macej u nás odtrénoval jen prvních čtrnáct dnů a od té doby byl mimo. A když mohl začít, tak onemocněl. Teď je s námi na tréninku všehovšudy čtyři dny, takže je na tom kondičně špatně. Pojedou s námi oba dva, ale tu varianta, že by nastoupili, ještě v hlavě nemám,“ poznamenal k sestavě Trousil.

Ten v Příbrami bude postrádat Ondřeje Vintra, který v utkání se Spartou B viděl čtvrtou žlutou kartu. Naopak po dvouzápasovém stop za vyloučení s Prostějovem se do sestavy může vrátit záložník David Krška. K utkání odjedou i záložník Lukáš Lahodný a útočník Martin Macej, kteří byli po dlouhodobých léčeních na lavičce už v sobotu se Spartou B. Trousil ale nepředpokládá, že se dostanou do základní sestavy.

„Viděli jsme je v posledních zápasech na Dukle a s Plzní. Hráli velmi dobře. Třeba na Dukle to bylo výborné z obou dvou stran. Příbram mě překvapila, jak dobře hrála kombinačně a v rychlosti. Pomohlo jim, že se po žlutých kartách vrátil Tomáš Pilík. Jestliže ho necháme s Filipem Zorvanem a Adamem Petrákem hrát, tak budeme mít velké problémy. Ten střed zálohy mají opravdu výborný a hodně ofenzivní. Na hrotu jsou vysoký René Dědič nebo zkušený Radek Voltr. Ta kvalita dopředu je velká. Na tohle se musíme připravit a doufám, že budeme kousat tak, jako jsme zatím ve všech zápasech byli rovnocenným soupeřem. Takže věřím, že jsme schopní tam něco uhrát,“ zdůraznil kouč Vyškova.

Kádr Příbrami se po sestupu z I. ligy trochu změnil, nicméně zůstává velmi kvalitní. V zápase s Vyškovem se do sestavy asi vrátí Kamerunec Oliviera Kingue, se kterým se klubu konečně podařilo prodloužit smlouvu. Vysoký obránce vyztuží zadní řady a může nastoupit i na postu stopera. Trousil ale upozorňuje, že síla zelených je především směrem dopředu.

Klub, který avizoval snahu o okamžitý návrat do nejvyšší soutěže, určitě nepředpokládal, že se po polovině podzimní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY bude skromně krčit na dvanácté příčce.

Jen s prvním a zatím posledním zápasem může být spokojený sobotní soupeř fotbalistů MFK Vyškov v devátém kole druhé ligy, 1. FK Příbram. Do soutěže vstoupil vítězstvím v Prostějově, ale na další čekal šest kol. Podruhé Příbramští vyhráli až v minulém týdnu na Julisce, kde sesadili z prvního místa tabulky Duklu Praha.

