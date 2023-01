I páté osudí MOL Cupu Vyškovským moc nepřálo. Ani ne co do jména soupeře, ale místa zápasu. I popáté Vyškované pojedou za soupeřem. Pro jejich fandy je to určitě škoda a do Drnovic by jich rozhodně přišlo na Slavii víc, než tomu bude v Praze na Vyškov…