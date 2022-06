Zápasy letní přípravy

Neděle 19. 6. MFK Skalica (2. liga) – Vyškov (10.30 v Březí u Mikulova)

Neděle 26. 6. FC Morkovice (KP) – Vyškov (16.00)

Středa 29. 6. Sigma Olomouc (1. liga) – Vyškov (10.30 ve Slatinicích)

Středa 7. 7. Fastav Zlín (1. liga) – Vyškov (17.00, Zlín-Vršava)

Sobota 9. 7. FC Slovácko (1. liga – Vyškov (10.30, Uh. Hradiště, stad. Širůch)

Sobota 16. 7. SK Uničov – Vyškov (10.30)

Středa 20. 7. MFK Vyškov – FK Hodonín (MSFL 17.00 ve Zbýšově)

Sobota 23. 7. Vyškov – Znojmo (MSFL v Drnovicích)

Sobota 30. 7. Zahájení F:NL

„Samozřejmě budeme zkoušet nové tváře, i cizince. Dnes tu byli tři hráči. Známější je Tomáš Weber z Třince, čekáme na Srubka a Marka Merdoviče ze Slovácka, nemocný je David Krška,“ naznačil trenér Jan Trousil.

Ten by chtěl mít hrubý, dvaadvacetičlenný kádr pro druhou ligu pohromadě do 30. června, kdy tým odjede na soustředění do Velkých Losin.

„Jsem tu sedmý rok, takže začínám čtrnáctou přípravu a tedy vím, jak to tady chodí. Jména napsaná jsou, ale nemusí to být tak, že přijdou zrovna jak jsme domluvení. A počítáme, že přijdou i další kluci od majitele klubu. Proto nechci říkat, že na soustředění už bude konečný kádr. Ten bych chtěl mít hotový tak deset dvanáct dnů před mistrákama. I proto, aby to bylo fér vůči klukům, kteří se do kádru nedostanou, aby měli čas najít si nové angažmá,“ sdělil kouč MFK.