Uveden oficiální termín zápasů II. ligy, přesné termíny a časy výkopů jednotlivých zápasů budou upřesněny později. Vyškov bude svá domácí utkání hrát tradičně v sobotu dopoledne. Jaro začne 1. března 2025.

1. kolo - 20. 7.

Vyškov – Prostějov

2. kolo - 27. 7.

Jihlava – Vyškov

3. kolo - 31. 7.

Vyškov – Vlašim

4. kolo - 3. 8.

B. Ostrava B – Vyškov

5. kolo - 10. 8.

Vyškov – Slavia B

6. kolo - 17. 8.

Opava – Vyškov

7. kolo - 24. 8.

Vyškov – Zbrojovka

8. kolo - 31. 8.

Varnsdorf – Vyškov

9. kolo - 14. 9.

Vyškov – Chrudim

10. kolo - 21. 9.

Sparta B – Vyškov

11. kolo - 28. 9.

Táborsko – Vyškov

12. kolo - 5. 10.

Vyškov – S. Olomouc B

13. kolo - 19. 10.

Líšeň – Vyškov

14. kolo - 26. 10.

Vyškov – Zlín

15. kolo - 2. 11.

V. Žižkov – Vyškov

16. kolo - 9. 11.

Vyškov – Jihlava

„Příprava se odehraje z větší části na hřišti v kombinaci s posilovnou. Cílem bude se co nejrychleji dostat do tempa a pilovat nejen techniku a taktiku, ale také kondici. Máme za sebou první trénink na dobře připraveném hřišti, za což jsme rádi,“ uvedl pro internetové stránky klubu vyškovský lodivod.

Tým čeká řada přípravných utkání. První v sobotu 29. června se Zlínem (10.30 hodin, místo určí soupeř). Následují slovenská MFK Skalica (doma 3. července), Dunajská Streda (venku 6. července) a Považská Bystrica (venku 13. července). Úvodní ligové kolo je na programu o víkendu 20. a 21. července. V rámci podzimní části se odehraje šestnáct kol. Vyškov si dá repete s Jihlavou

Hráčský pohyb zatím více směřuje ven z klubu. Zatím byl ohlášen jen návrat Barnabáše Lacíka z hostování ve Vlašimi. Odešly dlouholeté opory, do Prostějova Lukáš Lahodný, do Zbrojovky Filip Štěpánek a v Líšni bude od podzimu hrát Pavol Ilko. Do italské Spezie by se měl z hostování vrátit lotyšský útočník Raimonds Krollis, brankáři Jan Stejskal a Jiří Borek jsou zpět ve svých mateřských klubech, tedy Slavii Praha a Slovácku. Stejně jako po podzimu mají prvoligové kluby zájem o několik vyškovských zahraničních hráčů. Změny by se měly týkat i realizačního týmu.