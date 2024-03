„Je potřeba, aby si všichni uvědomili, o co hrajeme. Pokud budeme pokračovat takto, úspěch nám to přinést nemůže. První poločas byl nejhorší za dobu, co jsem ve Vyškově. Je třeba vrátit se k tomu, co jsme předvedli v závěru zápasu s Vlašimí. Tedy víc jít za vítězstvím,” zdůraznil kouč MFK.

II. liga - F:NL

MFK Vyškov

– FC SILON Táborsko

20. kolo, sobota 30. března, 10.15 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

2. Vyškov 19 10 5 4 32:20 35

3. Táborsko 19 8 7 4 22:16 31

Na podzim: Táborsko – Vyškov 1:1 (0:0), 57. Dordič - 49. Metsoko.

Varovný prst je namístě, protože ani v předchozích dvou zápasech nehráli jeho svěřenci to, co je po podzimu vyneslo do čela tabulky. Ovšem i generální manažer MFK Zbyněk Zbořil potvrdil, že nějaká nervozita, panika nebo radikální řešení nepřipadají v úvahu

„Prostě nám nevyšel začátek, ale to je ve fotbale naprosto normální, že na vás přijde slabší chvilka. Na našich cílech se nic nemění, musíme být trpěliví a věřím, že zase začneme sbírat body,“ ujistil.

Pokud ve Vyškově zůstávají v klidu, pak náladu v táboře Táborska lze označit přímo za pohodu. Do Drnovic tým přijede s otevřeným hledím.

„Začátek vyškovského jara nás nesmí zmást. To, že se Vyškovu vstup do sezony nepovedl, nic neznamená, čtvrtý zápas může hrát v úplně jiné formě. Hrajeme o třetí místo nesmíme nic podcenit, soupeř už bude pod tlakem, bude chtít vyhrát, ale to my také. Pokud bychom teď venku uspěli, dostali bychom se k Vyškovu na jeden bod. Oba týmy tedy mají velkou motivaci. Tým je v dobré náladě, bojovné. Věří si,“ mj napsal na klubovém webu trenér Roman Nádvorník.

V reprezentační pauze si dva vyškovští hráči spravovali »apetýt« ve svých reprezentacích. Lotyš Raimonds Krollis a Uganďan Fahad Bayo. Krollis nastoupil proti Lichtenštejnsku a v 11. minutě zařídil vyrovnání na konečných 1:1. Bayo odehrál druhý poločas proti Ugandě, ale ani on nezastavil debakl 0:4. V následujícím utkání se Ugandě vedlo lépe a s Ghanou remizovala 2:2, přičemž útočník Vyškova byl na hřišti celých devadesát minut.