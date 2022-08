„V pondělí a v úterý jsme se povinně dívali na ten první poločas, jak hrozné chyby jsme tam vyráběli. Ale z mé strany to nebyly žádné hromy a blesky, v klidu jsme si ukázali, co se dělalo špatně. O tom se bavíme už delší dobu, tedy, že máme strašidelné vstupy do zápasů. Těch prvních pět minut bylo zase úplně hrozných. Takže nějakým způsobem řešíme i takové zdánlivé detaily, jako je rozcvička před zápasem. Chystáme úpravy, aby kluci byli v plné koncentraci od první vteřiny,“ vrátil se kouč k remíze 1:1 na Spartě.

II. liga – F:NL:

MFK Vyškov – FC Táborsko

3. kolo, sobota 13. srpna, 10.15 hodin, stadion v Drnovicích.

Vzájemné zápasy v loňské sezoně: Vyškov – Táborsko 0:1 (0:0), 87. (pen.) Tijani.Táborsko – Vyškov 1:1 (0:1), 52. Plachý - 26. O. Vintr.

I když avizuje dílčí změny, tak vše nasvědčuje tomu proti Táborsku Vyškov bude mít k dispozici vlastně stejný kádr jako v Praze. Požadované posily se zatím neobjevují, marodka zůstává stejná. Lukáš Lahodný a David Němeček v týdnu vůbec netrénovali, David Moučka sice už trochu vyklusával, ale nominovaný zřejmě ještě být nemůže.

V minulé sezoně Táborsko skončilo osmé, když nasbíralo o pět bodů víc než dvanáctý Vyškov. Jeho bilance byla velice vyrovnaná, po deseti výhrách, remízách i porážkách, při skóre 33:34. Letní změny kádr neoslabily, spíše naopak. Proto na jihu Čech není se vstupem do soutěže - remízami 1:1 v Příbrami a doma se Slavií Praha B – spokojenost.

„Táborsko má zkušený tým, který minulou sezonu udělal velmi dobré umístění. Odešel sice Tijani, ale útok posílili Nešporem a mají tam šikovné kluky z Afriky. Bude to nepříjemný soupeř, ale my chceme dodržet to, co jsme řekli před startem. To znamená, že jestliže chceme být v klidných pozicích tabulky, tak musíme zvládat především domácí zápasy. A navíc jim máme co oplácet. Loni na podzim nám sebrali body v poslední minutě z penalty, když jsme neproměnili obrovské množství šancí. A to stejné bylo u nich. Tam jsme vedli a měli šance to rozhodnout, ale místo toho jsme dostali hloupý gól z rohu a skončilo to 1:1. Takže uděláme všechno proto, abychom je tentokrát už konečně porazili,“ plánuje Trousil.