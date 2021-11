MFK bude podruhé za sebou v domácím prostředí favoritem. S Chrudimí roli potvrdil vítěstvím 4:1. Dá se čekat, že domácí tentokrát budou muset o body tvrdě zabojovat, protože ani reprezentační pauza příliš nevyprázdnila jejich marodku.

II. liga - F:NL

15. kolo:

MFK Vyškov - FK Třinec

Sobota 20. listopadu, 10.15 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

12. Vyškov 14 5 2 7 25:21 17

15. Třinec 14 3 1 10 10:29 10

Poslední zápasy:

Jihlava - Vyškov 1:0

Třinec - Vlašim 0:1

„Prakticky se za těch čtrnáct dnů nezlepšilo vůbec nic. K dispozici sice budou Jaroslav Srubek, Dan Jambor a Pavel Simr, kteří nebyli v posledním utkání v Jihlavě, ale vypadli Laďa Hanuš a David Němeček. V repre si obnovil zranění David Jambor a velmi nepravděpodobný je i start Michala Klesy. Na tréninku to sice už lehce zkoušel, ale byl to natržený sval a u tohoto zranění nelze nic uspěchat. Ale je to náš poslední letošní domácí zápas a ať už bude stav kádru jakýkoliv, půjdeme za cílem, který jsme si stanovili. To znamená udělat po podzimu dvacet bodů. Máme k tomu našlápnuto perfektně a dva pokusy. Ale chceme to samozřejmě zvládnout už v tomto utkání,“ ujistil Trousil, že absence jako alibi rozhodně nebere.

Se skóre 10:29 má Třinec ve druhé lize nejhorší útok a nejslabší obranu. Navíc jdou „kuloární“ zvěsti o nějaké vnitřní klubové krizi. I tyhle „zaručené“ informace Trousil na misku vah neklade.

„Skóre, to jsou jen čísla. Něco sice ukazují, ale není to pravidlo. Rozhodovat bude momentální síla na hřišti. A nějaká jejich údajná krize mě nezajímá vůbec. K nám určitě přijedou se snahou bodovat. Jsou ve stejné situaci, jako u nás byla Chrudim. To znamená, že se na nás budou chtít bodově dotáhnout a udržet nás na konci tabulky. My musíme udělat všechno proto, aby se jim to nepovedlo. Co se tam děje, to není naše starost. My si na videu probereme jejich poslední dva zápasy, výhru 1:0 v Příbrami a prohru doma 0:1 s Vlašimí. A zajímat nás samozřejmě bude hlavně to, jak hráli venku,“ sdělil kouč MFK.

Ten mezi absence nezapočítal objev začátku sezony, Bienvenueho Kanakimanu, který byl povolán do národního týmu Burundi.

„Beny odehrál zápasy za jejich reprezentaci, jsme v kontaktu. Je natěšený se vrátit a my bychom ho taky přivítali. Zvláště teď, když teď máme problémy s křídelními hráči. Kdyby všechno dobře dopadlo, tak by mohl být připravený na Líšeň, ale je to složité,“ poznamenal Trousil.