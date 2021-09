„Taková prohra samozřejmě mrzí, ale dá se líp zkousnout, než ty, co byly před tím. Sparta ukázala obrovskou úroveň, prezentovala se úplně jiným způsobem, než soupeři, se kterými jsme zatím hráli. Nikdo nebyl tolik na balonu jako oni, nepanikaří, neodevzdají balon a ni ze složitějších situací. Jsou mimořádně individuálně vybavení. Ze všech sedmi předchozích zápasů nás nikdo nepřehrál tak, jako oni v prvním poločase,“ v pozápasovém hodnocení sportovně uznal trenér Vyškovanů Jan Trousil.

MFK Vyškov

– AC Sparta Praha B 2:3

Poločas: 1:1. Branky: 40. Kanakimana, 59. O. Vintr – 39. a 52. Minčev, 68. Ryneš. Rozhodčí: Vít – Dobrovolný, Slavíček. ŽK: O. Vintr , David Jambor, Fofana – Piško, Suchomel, Šilhart, Ryneš. Diváků: 1173.

Vyškov: Šustr – Ilko, Srubek, Štěpánek, Němeček – O. Vintr, David Jambor (81. Simr), Cabadaj (46. M. Vintr), Kanakimana (81. Klesa) - Slaměna (86. Dan Jambor) – Fofana. Trenér: Jan Trousil.

Sparta B: Kotek – Vitík, Piško, Dudl – Suchomel, Ryneš, Pudhorocký (88. Gelašvili), Jonáš, Ambler (78. Schánělec) – Minčev (78. Schánělec), Sejk. Trenér: Michal Horňák.

Vystihl to přesně. Po prvních dvaceti minutách mohli být domácí za bezgólový stav opravdu hodně rádi. Už ve druhé minutě Ondřej Vintr na poslední chvíli srazil dorážku Václava Sejka prakticky z metru před brankovou čáru. Krátce potom čaroval brankář Martin Šustr, když reflexivně a pak dvakrát nohama zneškodnil rány pražských útočníků. Dvakrát mu pak pomohla tyčka jeho branky.

Proto, když sparťané až ve 39. minutě konečně dostali míč za jeho záda, měl to leckdo za ten pověstný impuls k doražení pasivního soupeře. Ale nebyl. Prakticky z protiútoku se po individuální akci prosadil Bienvenue Kanakimana a zaskočení byli Pražané.

„Myslím si, že po tom vstřeleném gólu, kdybychom hned neinkasovali a vydrželi alespoň o tři minuty déle, tak bychom možná vstřelili další gól a zápas tak rozhodli už do přestávky. První poločas jsme měli převahu a hlavně střeleckou a měli jsme dát víc gólů, než jenom jeden,“ poznamenal trenér mladých sparťanů Michal Horňák, byvalý vynikající český reprezentant.

V přestávce bylo v domácí kabině živo a hlavně Trousil do druhé půle udělal ve složení týmu zásadní změny. Vysoký Ahmed Fofana se z hrotu stáhl na stopera, Filip Štěpánek se vysunul do zálohy a na hrot přišel střídající Marek Vintr. Bohužel změny začaly dobře fungovat až po tom, co hosté dali druhý gól.

„Říkal jsem hráčům, ať na průběh prvního poločasu zapomenou, že se takovým fotbalem nemůžeme prezentovat. Myslím si, že po přeházení sestavy se naše hra zlepšila. Bohužel jsme nejprve inkasovali. Naše reakce na sparťanské vedení byla zase velmi dobrá. Měli jsme dobré protiútoky, dostali jsme se víc na míč a pramenila z toho krásná vyrovnávací branka. Myslím si, v tu chvíli byl už zápas vyrovnaný a zajímavý pro diváky, protože šance byly na obou stranách. Bohužel pak přišla hodně stupidní branka, která rozhodla. Dlouhý nákop od gólmana a my úplně nesmyslně vystoupíme ze stopera, za sebou necháme úplně volný prostor a dostaneme laciný gól na 2:3,“ litoval kouč Vyškova.

Závěr vyzněl jako marná snaha Pražanů dát pojistku na vítězství a stejně tak Vyškovanů vyrovnat. V poslední minutě ovšem měli velikou smůlu. Po centru Michala Klesy trefil Pavel Simr hlavičkou tyčku.

„Byl to velice dobrý zápas ve vynikající divácké kulise. My jsme měli problémy na začátku, ale pak se při troše štěstí dalo i remizovat. Já můžu klukům poděkovat za to, že druhou půlku jsme byli vyrovnaným soupeřem, že jsme k té atraktivitě zápasu přispěli i my, že jsme ten zápas udělali zajímavý. Sparta si za ten první poločas zasloužila o vyhrát, minimálně o ten gól prostě byla lepší,“ doplnil Trousil hodnocení.

„Po herní stránce jsem dnes byl velice spokojený, kluci hráli opravdu dobře. A musím složit poklonu atmosféře na stadionu, těm lidem, a taky soupeři, který hrál velmi dobrý fotbal. Hráli velmi kolektivně a hlavně záložníci byli velmi pracovití,“ potvrdil i Horňák, že zápas měl nadstandardní druholigovou úroveň.