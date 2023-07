Aktuálně v plné zátěži jsou druholigoví fotbalisté MFK Vyškov na krátkém soustředění ve Velkých Losinách. Tím zakončí první blok letní přípravy. Jeho průběh trenér Jan Kameník hodnotí pozitivně.

„To zásadní je, že se nám daří plnit plán, který jsme si dali. Řekl bych, že organizačně nám všechno vychází. Můžeme trénovat ve Vyškově, za což jsme rádi, protože nemusíme nikam cestovat. Postupně nám naskakují hráči, kteří měli trošku delší dovolenou. Teď absolvujeme, řekl bych, takové intenzivní dávky, což vyvrcholí právě soustředěním. Postupně se začínáme věnovat stále víc taktice a věcem, které patří spíš do herní stránky. Snažíme se to naladit tak, aby nám to fungovalo na hřišti hlavně v prvním mistráku, který budeme hrát už za 14 dnů,“ sdělil k dosavadnímu průběhu přípravy vyškovský lodivod.

Jeho svěřenci mají v nohou tři přípravná utkání. S prvoligovým Hradcem Králové prohráli 1:3, účastníka druhé slovenské ligy Spartak Myjava porazili 4:0 a v sobotu remizovali se svým „souputníkem“ z FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, béčkem Sigmy Olomouc 2:2.

Po prohře a výhře fotbalisté Vyškova v třetí přípravě remizovali. S béčkem Sigmy

„Vzhledem k naší účasti v baráži jsme začali přípravu o týden později a hlavně nám odjeli hráči na reprezentační srazy a do přípravy se zapojují postupně. Před odjezdem na soustředění bychom měli mít určitě ne finální, ale napovídající podobu kádru,“ poznamenal generální manažer MFK Zbyněk Zbořil.

Takže třetí utkání by fanouškům už mohlo naznačit složení, ve kterém možná bude tým vybíhat na druholigové trávníky. Kouč ovšem tuhle myšlenku trochu zkorigoval.

„Ta tři utkání, to byla spíš součástí tréninkového procesu, který byl dost náročný. Třeba den před zápasem s Olomoucí jsme měli dost těžký trénink, takže hráči možná nemuseli vypadat úplně svěže. Na druhou stranu jsme tam už viděli, věci které se nám relativně líbily. A samozřejmě i spoustu rezerv, se kterými samozřejmě spokojení být nemůžeme. Ale to je normální, hráči se nám prakticky představují v nějakých herních výkonech a herních situacích a pak bude na posouzení celého realizačního týmu, jakým způsobem se budeme dál ubírat a kde případně budeme muset ještě tým doplnit,“ zdůraznil Kameník.

V pořadí čtvrté přípravné utkání MFK Vyškov sehraje ve středu 12. července ve Vavřinci na Blanensku s třetiligovým FK Blansko (17.30). Pro generálku na start FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY si pozval do Drnovic slovenský prvoligový tým MFK Skalica. Hrát se bude v tradičním dnu a čase, tedy v sobotu 15. července v 10.30 hodin. O první body ve druhé lize budou Vyškovští hrát o týden později, v sobotu 22. 7. v 10.30 hodin v Drnovicích s FK Příbram.