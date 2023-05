Počty pro poslední dvě kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY jsou pro fotbalisty MFK Vyškov jasné. Účast v baráži o postup do první ligy si mohou vykopat sami. Přímý postup už je jen v oblasti teorie, vedoucí Karviná má náskok čtyři body a v posledních dvou kolech by musela dvakrát zaváhat. Předposlední kolo se hraje zítra.

Snímek z utkání MFK Vyškov - Sigma Olomouc B 2:0. | Foto: MFK Vyškov

Pokud zůstaneme u teorie, pak o postupujících může být rozhodnuto už zítra. Podmínkou pro Vyškov je porazit Jihlavu, což se vzhledem k postavení obou v tabulce jeví reálně. Pak se bude čekat na výsledky Příbrami a Líšně. Příbram hraje doma Spartou, Líšeň v Praze na Slavii B. Tým z Vysočiny ale ještě nemá jistou záchranu, takže rozhodně nebude lehkým soupeřem.

II. liga - F:NL

MFK Vyškov

– FC Vysočina Jihlava

Předehrávané 29. kolo, středa 24. května, 17.00 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

2. Vyškov 28 13 9 6 43:28 48

13. Jihlava 28 8 7 13 31:49 31

Na podzim: Jihlava - Vyškov 0:3 (0:2), 25. O. Vintr, 39. Kanakimana, 60. Alegexis Elandi.

„Máme to teď dobře rozehráno, ten míček je na naší straně. A znova říkám, že pokud to vítězství nad Olomoucí má mít nějaký význam, tak ho znova musíme potvrdit ve středu s Jihlavou a pak na to navázat neděli v Chrudimi,“ zdůraznil po zápase se Sigmou B trenér Vyškovanů Jan Kameník.

Ten ve Vysočině ještě nedávno působil a tým velmi dobře zná. Že to může být výhoda sice připouští, ale naznačil, že mince má vždy rub i líc.

„Je to pro mě stejný zápas jako všechny ostatní, jde o tři body. Jediný rozdíl opravdu je, že tam znám všechny hráče a hrozně rád je před zápasem pozdravím, a taky po zápase, ale v průběhu utkání je to samozřejmě soupeř, kterého budeme chtít porazit. Ano částečnou výhodu ve znalosti soupeře asi mám, ale zároveň to může to být i nevýhoda, protože oni zase mohou odhadnout, co mohu čekat ode mě. Vědí, jakým způsobem já o fotbale přemýšlím. Takže na jedné straně můžu poskytnout dobrý servis svým hráčům, co se týče analýzy hry soupeře, na druhou stranu určitě Jihlava bude vědět pár věcí, o tom jakým způsobem a jakým stylem my hrajeme do ofenzivy i defenzívy,“ upozornil trenér MFK.

Tečku za letošním ročníkem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY udělá poslední kolo v neděli a Vyškovští se s druhou druholigovou sezonou rozloučí v Chrudimi. Všechny zápasy mají stejný termín i začátek v 17.00 hodin.