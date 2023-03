Stejně jako v úvodním kole jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v Táboře nabídli fotbalisté MFK Vyškov pět minut před koncem soupeři gólovou šanci. Zatímco na jihu Čech s Táborskem Jan Mach prázdnou branku přestřelil a hosté si odvezli bod za remízu 0:0, opavský Miloš Kopečný nezaváhal a Slezané v Drnovicích připravili domácí Vyškovany o dva body. Kopečného gól srovnal stav na 1:1.

V prvním jarním domácím utkání fotbalisté Vyškova (bílé dresy) v Drnovicích jen remizovali s Opavou 1:1. | Foto: Foto: MFKV/Filip Ježek

Vyrovnání skóre předcházela taktická chyba mladého stopera Františka Matyse, který místo „uklizení“ balónu do bezpečí přihrál obsazenému Souarému. Toho dva opavští hráči přetlačili a brejk trochu se štěstím Kopečný zakončil tvrdou přízemní a tečovanou střelou.

„Zápas rozhodla situace, kdy držíme balón dvacet metrů od našeho vápna a na těžkém terénu, kdy se to zpomaluje, neřešíme úplně jednoduchou situaci přihrávkou do strany, kde máme volného hráče. Soupeř pak ve skluzu vypíchne balón a najednou je to přečíslení čtyři na dva, které ve finále vyřešili střelou z dvaceti metrů a po nějaké teči to zapadlo za zadní tyč, proto to skončilo 1:1,“ komentoval zbytečné vyrovnaní trenér Vyškova Jan Trousil.

II. liga-F:NL

MFK Vyškov – SFC Opava 1:1

Poločas: 1:0. Branky: 8. Bayo – 85. Kopečný. Rozhodčí: Dorušák – Mikeska, Dresler. ŽK: Ilko – Kadlec. Diváků: 830.

Vyškov: Kinský – Ilko, Dweh, Matys, Souaré (89. Krška) – Štěpánek (46. Jambor), Mafwenta (72. Němeček) – Vintr (57. Kanakimana), Alégué Elandi, Lacík – Bayo (89. Srubek). Trenér: Jan Trousil.

Opava: Číž – Helebrand, Tsykalo, Janoščin, Kadlec – Šigut (75. Kopečný), Bílek, Whiffen (75. Ščudla), Rychlý, Rataj (62. Hranoš) – Yunis (90+4. Vincour). Trenér: Peter Hlinka.

I proto remízu jednoznačně označil za dvoubodovou ztrátu. Zkušenější tým by už výsledek ukopal a navíc do té doby mohli jeho svěřenci zápas rozhodnout. V průběhu utkání měli víc šancí, včetně tutovek a v 66. minutě jim rozhodčí pro ofsajd neuznali zřejmě regulérní branku Barnabáše Lacíka.

Vyškovu vyšel začátek. V šesté minutě ještě hrot Atiz Fahad Bayo na nadějný centr Lacíka nedosáhl, ale o dvě minuty později už skóroval. Střelu Goldena Mafwenty opavský brankář Lumír Číž jen vyrazil a Bayo poslal dorážku pohotově do sítě. Paradoxně Opava mohla z protiútoku vyrovnat. Zprava se prosadil Tomáš Rataj, v pokutovém území našel zcela volného Samuela Šiguta, který ovšem tutovku poslal vysoko nad. V 16. minutě si Lacík s Bayem zopakovali útok z úvodu, ale Bayovi opět chyběl k centrovanému míči krok. Tři minuty před přestávkou podruhé zahrozili hosté a přihrávku do gólové pozice na poslední chvíli musel „hasit“ Matys.

Po přestávce si Opavané přinesli na trávník evidentní snahu po vyrovnaní. Na těžkém terénu se ale až do gólových šancí dlouho nedokázali dostat. Vyškovu seděly brejky. Po už zmíněném neuznaném Lacíkově gólu šel zcela sám na branku Bienvenue Kanakimana, ale přestřelil. Lacík pak dostal možnost přece jen se zapsat mezi střelce. Po uličce od Baya šel zase sám, střílel dobře, bohužel trefil jen vzdálenější tyč. Pak už přišla zmíněná chyba v rozehrávce a opavské vyrovnaní. Nakonec mohli hosté stav úplně otočit, ale Vojtěch Hranoš v krkolomné pozici na malém vápně tečoval míč těsně mimo vyškovskou branku.

„První poločas byl nějakým způsobem ještě dobře odehraný. Měli jsme tam dobré situace, ale chybělo mi tam víc kvality na balonu. Terén nebyl dobrý, bylo to hodně měkké, balóny na tom odskakovaly a my jsme na tom ve středu hřiště chtěli držet balón a kombinovat, ale samozřejmě jsme ty balóny ztráceli. Opava to tam zjednodušila, ale žádné velké šance neměla. Do druhého poločasu přišla změna, protože Štěpánek měl nějaký problém s kolenem. Musím říct, že ve druhém poločase byl velice špatný náš pohyb ve středu hřiště. I když jsme do nějaké velké šance Opavu do toho vyrovnání nepustili. Ten přechod přes střed se mně vůbec nelíbil, bylo to hrozně nesourodé. Přesto jsme mohli rozhodnout. Beny (Kanakimana, poz. red.) šel sám na branku a nedal, Lacík trefil tyčku. Tam se to lámalo, protože kdybychom odskočili na 2:0, tak bychom koncovku určitě zvládli,“ zalitoval Trousil.

Jeho protějšek Peter Hlinka se v hodnocením v podstatě shodl a s remízou byl spokojený.

„Viděli jsme typický zápas začátku jarní části, kde ty podmínky nebyly ideální a mužstvo, které se dostane do vedení má většinou navrch. My jsme se potom snažili výsledek nějak korigovat, respektive otočit, měli jsme několik příležitostí, ale bohužel ve finální fázi jsme nebyli dost akční. Nakonec už jsme šli do klasického rizika a soupeř měl dvě čisté šance, ale my jsme z toho presingu měli také nebezpečné situace. Suma sumárum, tak si myslím že výsledek je celkem spravedlivý, protože jsme ukázali bojovného ducha a měli jsme i pocitově, dá se říct, trochu navrch. Na druhou stranu zápas mohl skončit i jiným způsobem, třeba 3:1, a nikdo by se nedivil. Tak jsme rádi, že ten bod máme, i když na konci jsme mohli úplně otočit, když Vojta Hranoš tak trochu nešťastně poslal míč těsně vedle tyče,“ zhodnotil zápas kouč Slezanů.