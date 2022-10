Ve Vyškovském dresu nastoupí proti svému klubu dva mladí slavisté, brankář Antonín Kinský a stoper František Matys. Slavii to nevadí, naopak své mladíky na hostovačkách pečlivě sleduje. Výkony obou chválil zpravodaj na oficiálních internetových stránkách.

„Při vysoké výhře nad Prostějovem se mladý brankář opět činil, vytáhl nejeden skvělý zákrok a patřil ke z klíčovým hráčům moravského derby. Za svá záda pustil pouze střelu Koudelky z 68. minuty, jinak byl bezchybný a zápas skončil vítězstvím domácích 4:1,“ napsal o Kinském.

II. liga - F:NL

SK Slavia Praha B

– MFK Vyškov

10. kolo:

Neděle 2. října, 10.15 hodin, sportovní areál SC Xaverov, Horní Počernice.

Tabulka:

2. Vyškov 9 5 2 2 16:9 17

15. Slavia B 9 2 2 5 13:21 8

„V duelu s Prostějovem nastoupil urostlý obránce na postu stopera v základní sestavě. V defenzivě předvedl spolehlivý výkon a pomohl tak domácím k dalšímu cennému vítězství a posunu Vyškova na průběžné druhé místo tabulky,“ ve stejném duchu referoval o Matysovi.

Oba by se tedy měli objevit v základní sestavě, protože s obranou je trenér Jan Trousil spokojený a naznačil, že do ní nechce sahat. Jedna změna ovšem vynucená je, pro čtyři žluté karty bude chybět krajní bek Jan Kubala. Vyloučeny nejsou ani další dílčí úpravy sestavy, protože na marodce je několik hráčů.

„V Praze nás čeká těžký zápas. Slavia, to jsou samí mladíci, se vším, co k tomu mládí patří, nasazením, rychlostí, dravostí a takovým tím entuziasmem. Většinou na soupeře vlítnou na tisíc procent. Na druhou stranu také s těmi mladickými chybami. Mívají problémy při standardkách a ne vždy si kluci správně plní defenzivní povinnosti. Někdy se zapomenou vrátit a soupeři je za to trestají. Naše cíle jsou jasné, chceme vyhrát a prodloužit tak sérii bez porážky na čtyři zápasy,“ naznačil Trousil svůj recept na sešívanou rezervu.