„Byl to v podstatě vyrovnaný zápas, rozhodně ne na 3:0. I Jihlava měla svoje šance. Jen Zoubele spálil dvě tutovky, Araujo minimálně jednu. Byli za to potrestaní po zbytečné penaltě a po dvou hrubých chybách. Napřed při standardce a pak, když brankář špatně rozehrál a Wágner dorážel do prázdné branky,“ upozornil na sílu soupeře trenér MFK Jan Trousil.

II. liga – F:NL

FC Vysočina Jihlava

– MFK Vyškov

15. kolo, pátek 4. listopadu, 18.00 hodin, Městský stadion Jiráskova.

Tabulka:

4. Vyškov 14 6 5 3 23:16 23

8. Jihlava 14 5 3 6 16:20 18

Vzájemné výsledky v minulé

sezoně:

Jihlava – Vyškov 1:0 (1:0), 5. Veral.

Vyškov – Jihlava 2:1 (1:1), 1. Kanakimana, 84. Štěpánek – 13. Selnar.

Důvodů trenérské změny jistě bude víc, ale jedním z nejpádnějších asi právě střelecká bilance a koncovka. Méně gólů než Vysočina nastřílely jen Táborsko (11) a Sparta B (14). Nejlepší střelci Vysočiny jsou jen dvougóloví - Šimor Gabriel, Filip Vedral, Jakub Selnar, Miroslav Tureček a Lukáš Zoubele. Smetana se tedy poprvé představí v akci vlastním fanouškům a jistě si i on přeje v tomto směru výrazné zlepšení. Na herním projevu už zapracoval v Příbrami.

„Sledovali jsme podrobně jen video zápasu v Příbrami. Ta předchozí jen zběžně, protože pod Kameníkem hráli úplně jinak. V Příbrami přešli na 3 – 5 – 2, když nahoře byli velice nebezpeční útočníci Zoubele a Araujo. Viditelná změna byla důslednosti napadání a ani tolik nedrželi balón, jak byli zvyklí hrávat přes Lacka. Teď to bylo spíš víc přímočaře na ty dva vysoké hráče vpředu, kteří tam umějí udržet balón a dostat se do šance. Takže jde o to, abychom se s tím vzadu vyrovnali a ty dva dlouhány Zoubeleho a Arauja byli schopni pohlídat,“ sdělil Trousil.

Spolu s Kameníkem odešel i jeho asistent Jozef Pavlík. „Poradcem“ Smetany bude bývalý hráč jihlavského áčka a trenér mladšího dorostu Michal Vávra. Ten na internetových stránkách Vysočiny popsal, v čem vidí přednosti jejich příštího soupeře.

„Vyškov disponuje kvalitním týmem, který je velmi dobře poskládaný a nikoli náhodou patří na horní příčky tabulky. Výrazné individuality má zejména na křídlech, kde nastupují rychlostně a technicky vybavení Kanakimana a Elandi. Jsou navíc góloví. Tým má velmi kvalitní přechod do protiútoku, přičemž se na hrotu opírá o zkušeného Vintra. Velmi pracovití jsou střední záložníci Lahodný a Cabadaj, obrana se opírá o vynikající hlavičkáře Dweha, Matyse či Štěpánka. V bráně nastupuje talentovaný gólman Kinský, který má velmi kvalitní hru nohou. Musíme eliminovat vyškovský rychlý přechod do útoku, stejně tak si musíme dát velký pozor na nebezpečně zahrávané standardky,“ napsal Smetanův asistent a naznačil, že se svým šéfem rozhodně chtějí složit úspěšný reprarát.

Oba tábory před zápasem hlásí minimální hráčské ztráty. Vysočině bude chybět v defenzivě Milan Piško, který bude pykat za osm žlutých karet, a zraněný křídelník Radek Křivánek. Otazník visí nad startem pravého obránce Vojtěcha Křišťála. Trousil se musí obejít bez rovněž „žlutě“ distancovaného Pavola Ilka a pro dlouhodobé potíže s třísly i Tomáše Cabadaje.