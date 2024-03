Pokud trenér fotbalistů MFK Vyškov Jan Kameník po porážce v úvodním kole jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v Kroměříži připustil, že jeho silně obměněný tým teprve musí najít svoji herní tvář, tak ve druhém kole doma s Drnovicemi s Vlašimí ji jen poodhalil. Nebo nacházel jen v určitých pasážích zápasu. Ke štěstí domácích a smůle hostů nejvíc v koncovce, kdy Amidou Diallo dvěma góly srovnal vedení hostů na remízu 2:2.

Remízu 2:2 s Vlašimí zařídil Vyškovu Amidou Diallo. | Foto: Michal Málek

První náznaky zlepšení ale přišly hned v úvodu. Na rozdíl od Kroměříže hýřili domácí hráči aktivitou a pohybem a před brankou hostů to několikrát zavřelo. A přišla i velká šance. V sedmé minutě propadl centr od levého praporku za vzdálenější tyč, ale zcela volný Abdoulaye Sylla s koncovkou zaváhal a dobře vyběhnutý brankář hostů Matyáš Vágner vyloženou šanci zneškodnil. Domácí fanoušci čekali, že přijdou další, ale tahle byla na dlouhé minuty z jejich kopeček poslední.

II. liga - F:NL:

MFK Vyškov – FC Sellier & Bellot Vlašim 2:2

Poločas: 0:1. Branky: 89. a 90+2. Diallo – 22. Beran, 68. Kareem. Rozhodčí: Vokoun – Cichra, Kotalík. ŽK: Delferriere, Sylla, Krollis, Bayo – Beran. Diváků: 787.

Vyškov: Stejskal – Ilko, Sylla, Němeček, Aberkane (69. Nghabo) – Diallo, Delferriere (62. Krška), Mafwenta, Fomba (62. Schön) – Krollis, Bayo (82. A. Svoboda). Trenér: Jan Kameník.

Vlašim: Vágner – Kareem, Breda, Kulhánek, Kurka – Pikul (87. Musil), Nogha, Planka (87. Onije), Beran (73. Lacík) – Vachoušek (64. Kneifel) – Osuagwu. Trenér: Martin Hyský.

Naopak vlašimští hosté začali rychle potvrzovat to, co se o nich říká. Tedy, že ani ven nejezdí jen bránit. Prakticky z protiútoku nevyšlo Tadeáši Vachouškovi v domácím velkém vápně zpracování míče, jinak mohlo být pro Vyškovany hodně zle. Takto jim bylo jen »nevolno«, protože pohyblivější Vlašim postupně ovládla trávník. A zaslouženě šla ve 22. minutě do vedení, byť po standardní situaci dopravila míč do domácí branky natřikrát. Tím posledním zakončujícím byl Štěpán Beran.

„Řekl bych náš dobrý vstup do utkání, kdy jsme tam v úvodu měli možná jeden závar a jednu velkou šanci, kterou musíme proměnit, abychom se do toho utkání ještě trochu víc dostali. Samozřejmě nás srazila zbytečná standardní situace, kdy jsme nedokázali odehrát míče v pokutovém území, kde to prostě musíme vyčistit, být tam mnohem důslednější,“ komentoval poločasové skóre Kameník.

Do přestávky to pak byly z obou stran spíše hrozby, než šance, ale Vlašim si udržovala územní i herní převahu. Druhý poločas pak začal podobně jako první, ale možností skórovat měli domácí už dost. Pár centimetrů nebo i toho pověstného štěstíčka chybělo Raimondsu Krollisovi, Fahadu Bayovi, Issa Fomba nevyužil slibnou standardku, Golden Mafwenta napálil do nohy blokujícího Kareema. Spálené šance ale opět jakoby domácím vzaly tu správnou fotbalovou šťávu. Po deseti minutách se karta zase začala obracet. Na šanci výborného Bartosze Pikula ještě odpověděl dělovkou pod břevno Diallo a Vágner měl dost práce, aby ji vystrčil nad branku. Ale to už si hosté zase začínali hlídat pozice. A když v 68. minutě zakončil gólem další standardku hlavičkou Peter Kareem, považovali mnozí zápas rozhodnutý. Mohl být, protože gólovou hlavičku Dialla zase bravurně vyrazil skvělý Vágner.

Závěr zápasu pak ale všechny dosavadní »jistoty« otočil. Domácí nesložili zbraně, pomohlo jim i střídání a Amidou Diallo korunoval velký závěrečný nápor dvěma trefami z pozice uvnitř velkého vápna na konečných 2:2.

„Kdybychom před zápasem měli brát bod, tak pro nás by byl málo. Po zápase musím říct, že jeden nás skoro vítězství. Za stavu 0:2 to byla těžká situace, nicméně nám už v průběhu utkání začali pomáhat střídající hráči. Hra začala být trochu živější, rozhýbali to tempo utkání a de facto si zatím výsledkem šli. A víceméně jsme za to byli odměněni. Líbilo se mi to, že za stavu 2:2 jsme pořád šli za vítězstvím, což si myslím, že je správné nastavení. My si těch posledních šest sedm minut musíme uchovat hluboko v sobě a navázat na ně v dalších utkáních,“ nakonec kvitoval kouč Vyškovanů.