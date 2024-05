„Počítat umíme. Takže dokud bude teoretická šance, budeme se o to rvát. Nemůžeme z toho slevit, prostě hrajeme o co nejlepší umístění a tohle je samozřejmě výsledek, který nás netěší. Je to rána do toho »rozpočtu«, chtěli jsme vytvořit tlak na tu první pozici co možná nejdelší dobu,“ přiznal zklamání, ale nepřímo trenér MFK Jan Kameník i ujistil, že motivaci jeho tým rozhodně neztrácí.

Velkou roli tedy nehraje ani to, že Vyškovany předběhla v tabulce rezerva Sigmy Olomouc, ta do první ligy jít nemůže. Čtvrté Táborsko zaostává za Vyškovem o bod, pátá Chrudim už o osm. Barážová pozice by tedy měla být jistá. Definitivně ji mohou potvrdit v neděli v utkání v Opavě.

Jihlavská tvrz odolala. Fotbalisté Vyškova už asi ztratili šanci na přímý postup

Přesto prohru vyškovský tábor samozřejmě nemůže jen tak přejít. Opět potvrdila problémy, s nimiž se tým potýká v podstatě po odchodu Metsoka a spol. Na držení míče byl poměr sil na hřišti v procentech 67:33, ale z velké převahy domácí vyprodukovali jen sedm střel na branku a tři mimo. Velké šance v podstatě jednu, dvě…

„Od samého počátku jsme měli problémy s výstavbou hry, která byla velmi pomalá. Nehráli jsme dostatečně rychle, abychom si vytvořili možnosti k zakončení,” trefil Kameník hřebík na hlavičku.

Zdlouhavé rozehrávání balónů do šířky a následné neadresné centry byly pro hosty krásně čitelné.

„Vyškov častěji držel míč, slušně kombinoval a mnohdy nás přikoval na obranné polovině, ovšem šancí si vytvořil pomálu. Ničím nás nepřekvapil a musel si dávat pozor na naše brejky. To byl náš plán, který nám vyšel. Předvedli jsme velmi dobrý výkon do defenzívy. Soupeř prakticky neměl vyloženou příležitost a vypracoval si jen minimum střeleckých situací. Hrozil zejména ze standardek, při nichž vytáhl těžké zákroky gólman Pavel Soukup, který nás opravdu podržel,“ přidal stejný popis hlavních znaků zápasu kouč Jihlavy David Oulehla.

Jeho protějšek se všemožně snažil podpořit ofenzívu. Postupně posílal na trávník ofenzivnější typy, ale přiznává, že výraznější efekt to nepřineslo.

„Vstup do druhého dějství nebyl špatný. Trochu jsme ožili. Začali jsme na trávník posílat ofenzivní hráče. Dostali jsme tam Svobodu a Dialla. Pak jsme tam poslali ofenzivního halfbeka Ilka. Snažili jsme se hrát se dvěma útočníky vpředu a vyvinout větší tlak, ale měli jsme extrémní problém s pohybem uprostřed pole. Nesbírali jsme odražené balóny a všude jsme byli pozdě, tak se do plné obrany hrát nedá. Druhá možnost byla ty centry. Za prvé jich bylo málo, za druhé jsme je nedokázali dostávat do správného prostoru. Zprava jich bylo málo, zleva vůbec nic. Takže to byl platonický tlak,“ v podstatě zopakoval vyškovský lodivod.

A jak to cítili hráči, kteří ty balóny měli do koncovky dostávat a zužitkovat?

„Dostal jsem se na hřiště v šestašedesáté minutě, přičemž do té doby se mně zdálo, že jsme lepší. Bohužel jsme inkasovali blbý gól v první půli. Nevím, co k tomu říct. Hrajeme na míči, ale furt to jen tak nějak točíme dokola. Chybí nám dostat kvalitní centr do vápna. Několikrát se objevíme jako útočníci v náběhu, nicméně zasekneme to. Musíme tak znovu a znovu, balónů do šestnáctky lítá málo,” doplnil útočník Antonín Svoboda.

Je pravda, že ve vyškovské sestavě chyběl aktuálně nejlepší střelec mužstva Raimonds Krollis a při své formě by zcela jihlavské defenzívě nadělal větší problémy. Kouč ovšem a velmi správně jeho absencí »berličku« ke zdůvodnění porážky nehledá.

„Krollis samozřejmě chyběl, ale zase to byla příležitost pro další hráče, aby převzali jeho roli. Bohužel dneska nebyl možná nikdo dostatečně důsledný, možná jsme si špatně vybírali prostory, možná nám někdy chyběl krok, abychom se dostali k odraženému balónu a ten míč ve vápně zakončili,“ posteskl si Kameník.