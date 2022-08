První letošní výhra už se za překvapení označit nedá, i když se k ní hosté dopracovali především díky výborné defenzívě a také kusu toho sportovního štěstíčka.

„Opava byla velmi dobrá herně a my jsme se štěstím vyhráli, ale to k tomu patří. Jsme šťastní, že jsme tu naší sérii bez prohry nepřerušili a naopak Opavě tu jejich domácí ano. Měla sedm vítězství a jednu remízu,“ radoval se po utkání Trousil.

Ten si před zápasem přál především bez úhony přečkat očekávaný úvodní nápor domácích. To se povedlo, i když protihru si asi představoval jinak.

„Do nějaké páté minuty jsme ještě byli aktivní, ale pak jsme trošku ustoupili. Bílek a Janoščin začali velice dobře přečíslovat, nebáli se vyjet a byli v nabídce. To nám dělalo problémy. K tomu velmi dobře odskakoval Pikul, se kterým jsme nestíhali vystupovat, což dělalo ten herní rozdíl. Naštěstí jsme jim nepovolili nějakou vyloženou šanci, ale každopádně nás Opava dostávala pod tlak,“ přiznal vyškovský lodivod.

Fotbal ovšem má své zákonitosti a jen samotná převaha zápasy nevyhrává. Hosté poslali varování už v 15. minutě, kdy po centru Ondřeje Vintra z trestného kopu trefil z pozice na zadní tyči Jaromír Srubek hlavičkou břevno. Chyběly opravdu jen centimetry. Po další standardce – rohovém kopu – už se skóre měnilo. Z levé strany jej David Krška perfektně pravačkou nastřelil do malého vápna a přes žluté obklíčení poslal František Matys polorybičkou míč hlavou do sítě.

„Jsem rád, že si teď pomáháme těmi standardkami, které kluci zvládají velmi dobře. Minulou sezonu jsme za celých třicet kol nastříleli 44 branek, ale ze standardek jsme nedali nic,“ upozornil Trousil.

Vůbec také netajil, že poločasovou výměnou Jaromíra Cabadaje za Kršku se chtěl víc dostat do hry ve středu pole, protože ten jasně ovládali domácí. Částečně se to povedlo, ale opavskou převahu ani další korektury moc nezměnily. Takže po zápase kouč chválil především defenzivní činnost.

„Musím říct, že dneska fantastický zápas odehráli oba dva stopeři. Ve vápně, když tam lítaly ty centry, všechno perfektně pokryli. Ještě před rokem bychom v takovém utkání asi dostali dva tři góly. Teď už je obrana zkušenější a když už pod tím tlakem jsme, tak se v těch prostorech kluci orientují dobře. A Tonda Kinský teď má velkou fazónu a roste ve velmi dobrého gólmana. Na druhou stranu mě mrzí, že ve druhé půlce, kdy se nám tam otevíraly prostory na brejky, a bylo jich tam dost a v tom přečíslení jsme byli, že jsme to řešili strašně laxně. Že jsme z některých nadějných šancí nepřidali druhý, pojišťovací gól. Nemusela to pak být do pětadevadesáté minuty taková hektika,“ ulevil si Trousil.

Na otázku, jak se mu shlíží dolů s čela tabulky, měl šéf vyškovské lavičky podobnou odpověď jako po Táborsku.

„Nic to s námi nedělá. Nebyli a nejsme pod tlakem a nechci, aby se někdo v kabině bavil o tom, že Vyškov chce vyhrát druhou ligu. I když pro kluky to možná je dobře, ale především musíme pořád tvrdě pracovat. Ano, prohlášení majitele klubu na tiskovce před sezonou nějaké plány naznačilo a já, jako trenér, jsem rád, že nějaké zajímavé cíle máte. Ale není to tak, že musíme okamžitě atakovat čelní příčky. Spíše je to o tom, že pokud by po půlce sezony byla pro nás příznivá situace, tak by na to majitel klubu nějakým způsobem reagoval. My zůstáváme nohama na zemi, do každého zápasu jdeme s obrovskou pokorou a takovým tím přirozeným respektem. Vždyť jsme ve druhé lize teprve rok a čtyři zápasy…,“ s úsměvem vysvětlil kouč aktuálního lídra FORTUNA NÁRODNÍ LIGY.