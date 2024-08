Trenér Vyškovanů Jan Kameník i po předchozích třech remízách ujišťoval, že tomuto týmu věří. Na vítkovický trávník tak vyběhla až na jednu výjimku stejná sestava jako do úvodu středečního domácího utkání s Vlašimí. Jen kapitána Davida Němečka nahradil Tomáš Svoboda. Tým trenérovi důvěru splatil prvním tříbodovým ziskem.

ChNL – II. liga:

FC Baník Ostrava B – MFK Vyškov 1:3

Poločas: 0:1. Branky: 48. Nogha – 27. Zajíc, 62. Sylla, 90+7. Mbonu. Rozhodčí: Opočenský – Dresler, Marek. ŽK: Říha – Condé, Čelůstka, Kameník (trenér), Josl (asistent trenéra). ČK: 88. Josl. Diváků: 819.

Ostrava B: Kubný – Krupička, Měkota, Říha, Sirotek (85. Drozd) – Holaň, Kašpárek, Komljenovic (32. Málek), Nogha (82. Reteno) – Jaroň (67. Nzanza), Fomba (67. Chvěja). Trenér: Josef Dvorník.

Vyškov: Borek – Piško, Vedral, Čelůstka, Svoboda – Sylla, Djanbou (90+1. Novák) – Schön (67. Lacík), Ulbrich (81. Mbonu), Condé (67. Egbri) – Zajíc (81. El Azzouzi). Trenér: Jan Kameník.

Cesta k němu ale vůbec nebyla jednoduchá. Hned po první akci sice nenápadná střela, nebo možná centr, Patrika Schöna poskočila na břevně domácí branky, ale postupně se s míčem častěji potkávali domácí. Hosté si především hlídali pozice vzadu, ale snažili se využít každé možnosti k rychlému kontru. Ve 20. minutě z něj měli roh a Sylla ve výhodné pozici na malém vápně hlavičkoval nad bránu. Netrvalo dlouho a za zvýšenou aktivitu byli hosté odměněni vedoucím gólem. Ulbrich nacentroval zprava a Zajíc se přes obklíčení ve velkém vápně prosadil přesnou přízemní ranou.

„Byl to skvělý pocit a doufám, že se to teď nastartuje. Zatím se domnívám, že jsem zhruba na 60–70 procentech toho, co mohu hrát. Snad se už budu jenom zlepšovat. Ale důležitější je, že jsme vyhráli, mužstvo to vítězství už potřebovalo jako sůl,“ radoval Zajíc ze své první vyškovské trefy.

Krátce před poločasem se pak nažil chybu v rozehrávce Vyškova využít Holaň, ale ránou z pětadvaceti metrů se gólman Borek překvapit nenechal.

Podobně jako s Vlašimí se i s mladým Baníkem potvrdilo, že v nástupech do poločasů bývají Vyškovští laxnější. Hned ve 48. minutě proletěl tečovaný centr z levé strany až k nikým nehlídanému Noghovi, který z pozice na malém vápně neměl problém pohodlně míč doklepnout do sítě. Po tomto »upozornění« hosté hru zase vyrovnali a klíčový moment zápasu připravil pohyblivý Condé. Na zadní tyči předložil balón na hranici velkého čtverce Syllovi, jenž střelou na zadní tyč poslal Vyškov znovu do vedení.

„Jako klíčová se znovu ukázala poctivá defenziva, která až na pár závarů neumožnila Ostravanům nic extra. Čekali jsme na svoji příležitost, jež se nakonec vydařila. Po třech remízách jsme za výhru velmi rádi. Chválím hráče za přístup, za plnění taktických pokynů i za to, jak zápas odpracovali,” stručně shrnul důvody vítězství spokojený trenér Vyškovanů.

Ten si ze zápasu odnesl žlutou kartu, protože v pasáži po druhém gólu trochu plály emoce. Jeho asistent Josl dokonce musel po červené opustit střídačku. Herně se ale hosté vykolejit nenechali. Mladí hráči Ostravy se pak sice viditelně snažili nepříznivý výsledek zvrátit, nicméně větší šanci si vypracovat nedokázali. Na druhé straně Vyškované hrozili z brejků a rohových kopů a poslední rychlý kontr přetavili ve třetí gól, když Mbonu před velkým vápnem domácích přetlačil obránce a brankáři Kubnému nedal přesnou střelou šanci.

„Z mého pohledu to bylo vyrovnané utkání, ale co se týče gólů a efektivity, tak ty byly jasně na straně Vyškova. Sami kluci si vyzkoušeli, že druhá liga bude rychlejší a agresivnější. V soubojích jeden na jednoho byl Vyškov lepší. Po přestávce jsme hned dali na 1:1, což si myslím, že nám vlilo do žil trochu sebevědomí, ale pokud budeme dostávat góly po individuálních chybách, tak pro nás bude složitější brát ze zápasů body,“ trochu si po zápase posteskl trenér baníkovské juniorky Josef Dvorník.

O další druholigové body bude Vyškov hrát až v pondělí 12. srpna od 17.30 hodin, kdy jej v Drnovicích čeká bitva s dalším nováčkem a béčkem, tentokrát Slavie Praha.