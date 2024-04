Předpoklady pro návrat pohody jsou splněny. Fotbalisté MFK Vyškov v důležitém utkání 22. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY porazili Chrudim 1:0 a slavili tak dlouho, přesněji pět zápasů, očekávané první jarní vítězství. Po bezbrankovém prvním poločase rozhodla o osudu duelu trefa lotyšského forvarda Raimondse Krollise z 55. minuty. Vyškovští si tak upevnili druhé místo v tabulce.

Fotbal II. liga Vyškov - Chrudim 1:0. | Foto: Michal Málek

Zcela právem toto utkání trenér Jan Kameník označil za klíč k dalšímu pokračování soutěže a soudě nejen podle výsledku, ale hlavně výkonu týmu, se jeho svěřencům tyto »dveře « opravdu podařilo odemknout.

„Určitě z nás spadla těžká deka,“ tak nějak lze se stručně parafrázovat Kameníkovo pozápasové hodnocení.

Jeho tým měl velkou většinu utkání pod kontrolou a kupu šancí a tentokrát v podstatě nechyboval v defenzivě. Na vítězství mu tak stačila jediná branka, kterou pro Krollise vypracoval Issa Fomba vybojováním míče v pokutovém území Chrudimi a přesnou přihrávkou.

Hosté se především soustředili na precizní defenzívu a chtěli z ní vyrážet do rychlých protiútoků. Popravdě se jim to ale moc nedařilo a nějak výrazně domácí branku neohrozili.

II. liga-F:NL:

MFK Vyškov

– MFK Chrudim 1:0

Poločas: 0:0. Branka: 55. Krollis. Rozhodčí: Opočenský – Hájek, Hádek. ŽK: Straalman, Lahodný, Krollis – Novotný, Kesner, Pavlík (trenér brankářů). Diváků 950.

Vyškov: Borek – Aberkane (72. Ilko), Straalman, Štěpánek, Němeček – Lahodný (81. Svoboda) – Bayo (72. Diallo), Mafwenta, Eneme (90. Sylla), Fomba – Krollis. Trenér: Jan Kameník.

Chrudim: Floder – Novotný (87. Zvolánek), Toml, Koukola, Kutík (67. Ćolić) – Řezníček, Kesner, Látal (79. Borkovec), Záviška – Langhamer (79. Bauer) – Mašek. Trenér: Radek Kronďák.

„V prvním poločase jsme nebyli schopni na soupeřově polovině udělat jedinou kloudnou akci. Byla tam hodně nervozita, dopředu jsme si nevytvořili vůbec nic, naprosto tam chyběla přihrávka. Takže v prvním poločase jsme proto nebyli vůbec ve hře. Ve druhém poločase jsme sice po inkasovaném gólu toho herně měli trochu víc, ale pořád dopředu bez koncovky. Myslím, že tam byly jen dvě středy na bránu a jenom nějaké lehké. Takže zápas rozhodl hlavně náš výkon,“ zdůraznil trenér Chrudimi Radek Kronďák.

I díky tomu si gólman Jiří Borek, který v nahradil na Spartě zraněnou brankářskou jedničku Jana Stejskala, celkem bez větších obtíží vychytal ceněnou nulu. Navíc po té, co Chrudimští dostali gól a museli se víc tlačit dopředu, mohli domácí několikrát zvýšit rozdíl na výraznější vítězství. Největší šance k tomu měl autor rozhodujícího gólu Krollis.

„Je potřeba zmínit základní parametry tohoto utkání. Dnes jsme neobdrželi branku a jednu vstřelili, takže bereme ty tři body, které jsme v naší situaci hodně potřebovali. To čekání na vítězství s týmem, který se vlastně složil v zimním přestupovém období, bylo dost dlouhé. Trošku to z nás spadlo a můžeme se znova nadechnout. Jsem moc rád za to vítězství, musím hráčům poděkovat a doufat, že je to odrazový stupínek, řekl bych k nové epizodě tohoto týmu, ve které potvrdíme tento bodový zisk,“ věří spokojený vyškovský lodivod.

Jeho tým tak odrazil nápor dnešního soupeře a při prohře Táborska v Prostějově (1:2) na dálku i třetího týmu v tabulce. Na druhou Duklu Praha po její remíze v Líšní (0:0) už ztrácí jen dva body.