Minulé kolo bylo pro oba soupeře úspěšné. Třinec remizoval v Olomouci se silnou rezervou Sigmy, která je v tabulce druhá. Vyškovští udolali jednoho z horkých kandidátů na postup do nejvyšší soutěže Karvinou. Přesto trenér Jan Trousil avizuje změny v sestavě.

„Kostra určitě zůstane, ale jedna dvě, možná i tři změny určitě budou. S Třincem jsme ještě nebodovali a chceme to zlomit. Hrají systémem 4-4-2 a spoléhají se na silového útočníka Juřenu. Celkově to je hodně poctivý a silový mančaft. Musíme se jim v tom přizpůsobit, a samozřejmě skladbou vlastní sestavy. Máme pět velmi dobrých menších fotbalistů, nemůžeme je však na takového soupeře použít všechny, jinak by nás Třinec překonal ze vzduchu,“ potvrdil Trousil korektury ve složení. Ohled při tom zřejmě bude brát i na středeční utkání MOL Cupu ve Všechovicích (2. kolo, 16.30 hodin).

II. liga – F:NL

8. kolo:

FK Třinec – MFK Vyškov

Sobota 10. září, 10.15 hodin, stadion Rudolfa Labaje.

Tabulka:

4. Vyškov 7 4 1 2 11:7 13

5. Třinec 7 3 2 2 11:9 11

Zápasy v minulé sezoně:

Vyškov – Třinec 1:4 (1:2), 2. O. Vintr - 3. Juřena, 44. Tidiane, 52. Omasta, 86. Javůrek.

Třinec – Vyškov 1:0 (0:0), 47. Kania.

Na straně Třince to vypadá, že trenér Martin Zbončák bude ctít nepsané pravidlo, že vítězná sestava se nemění. V minulých třech kolech poslal na trávník vždy stejnou základní jedenáctku.

„Když se nedaří, pořád se hledá sestava, hráči se točí. To momentálně není náš případ. S kluky, kteří teď nejsou v sestavě, se pořád bavíme. Snad chápou, že teď nebyl důvod do sestavy sahat,“ sdělil v rozhovoru pro klubový web.

Co asi na severu Vyškovské čeká naznačily i jeho další věty.

„Doma se nám daří. Bylo tomu tak poslední půlrok, kdy jsme se zachraňovali. Většinu bodů jsme udělali na svém hřišti. Hráči si v tomhle směru hodně věří a jsou sebevědomější. Pomáhá jim v tom i podpora fanoušků,“ zdůraznil Zbončák.