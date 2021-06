Zápasový program Vyškovanů měl začít až sobotním, rovněž maximálně těžkým zápasem se Sigmou Olomouc, ale ze Slovácka přišla nabídka, která se prostě neodmítá.

„Ano, chtěli jsme začínat až v sobotu s Olomoucí, tedy až po nějakém desetidenním tréninkovém bloku. Ale zavolal mně Veli Šumulikoski (manažer A mužstva 1. FC Slovácko, pozn. red.), můj kamarád, jestli bychom s nimi nesehráli jeden zápas. Takže jsme se rychle domluvili. Na Širúch pojede patnáct hráčů plus dva brankáři a těch šest zbývajících zůstane doma. V sobotu se to protočí. Základ teď budou tvořit hráči, kteří tu zůstali ze třetí ligy. Chceme je vidět v zátěži s tak těžkým soupeřem. Bude to pro ně samozřejmě obrovská zkouška. Slovácko má za sebou nejlepší sezonu historie a bude hrát evropský pohár. Doufám, že kluci na to budou nachystaní dobře a budou se prezentovat kvalitním výkonem,“ přeje si Trousil, který upozornil, že s několika hráči klub dále jedná.

Z nových tváří by se na trávníku měli objevit brankář Martin Šustr a Marek Vintr, kteří přestoupili ze Zbrojovky, přičemž oba už ve Vyškově působili. Totéž platí o obránci Michalu Sečkářovi, který se vrací po úspěšné štaci v druholigovém Prostějově.

„Na středu obrany bude hrát Kamerunec Frederick, který přichází z francouzského Montpellier. Měl by nám výrazně pomoct s řešením postu stopera. Je to silový výbušný typ, na trénincích vypadá velice dobře, a tak trochu mě připomíná Moma Tijaniho,“ dodal Trousil. Připomeňme, že obránce Mohamed Tijani z Pobřeží slonoviny se z jeho týmu posunul do druholigové Jihlavy a přes Slavii Praha je dnes hráčem prvoligového Liberce.

„Určitě mně tentokrát až tak nepůjde o výsledek a nebudeme z toho dělat nějaké závěry, Slovácko je špičkový tým první ligy. Mám dojem, že už za tři neděle bude hrát evropský pohár, takže předpokládám, že tým už od teď bude chtít ladit herně. Že pro ně to tedy bude už normální herní test, a že nebudou povolávat nějaké mladíčky z juniorky. Je nám jasné, že v obou těchto prvních dvou zápasech, tedy i v sobotním se Sigmou Olomouc, to pro nás bude hodně o běhání bez balonu a prověrce defenzívy. Ale právě takové zápasy teď potřebujeme,“ naznačil kouč MFK, co hlavně od zápasu očekává.